Un nou preot paroh la o parohie românească din Italia

Data: 16 Iunie 2026

În perioada 12‑14 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan” din localitatea Camposampiero, Protopopiatul Triveneto IV, Italia. În seara zilei de vineri, 12 iunie, ierarhul împreună cu preoții din Protopopiatul Triveneto IV au săvârșit slujba de Te Deum, aducând mulțumire Domnului pentru toate binefacerile revărsate asupra parohiei și a familiei părintelui Neculai Postolache. Totodată, ierarhul l-a prezentat comunității pe noul paroh, părintele Petru Voicu, care va continua activitatea pastorală, începută cu 15 ani în urmă, de către părintele Neculai.

În Duminica a 2‑a după Rusalii, 14 iunie, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială, în cadrul căreia diaconul Alexandru Moțarschi a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sfântul Mucenic Longhin sutașul” din orașul Meldola, conform episcopia‑italiei.it.

În semn de recunoștință pentru toată activitatea și pentru organizarea comunității parohiale din Camposampiero, părintele Neculai Postolache a primit Ordinul eparhial „Sfântul Dionisie Exiguul”, iar prezbitera Maria Postolache a primit Ordinul „Sfântul Dionisie Exiguul” pentru mireni.

În anul 2011 au fost începute demersurile pentru organizarea unei parohii ortodoxe în orașul Camposampiero, slujindu‑se, la început, de două‑trei ori pe lună, într‑o capelă situată în clădirea Casei de spiritualitate din oraș. În anul 2012, parohia a fost înființată oficial, primind ca ocrotitori pe Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan, paroh fiind numit părintele Neculai Postolache. În luna septembrie a anului 2012, parohia a primit spre folosire o sală situată lângă Biserica „San Marco” din centrul orașului, care a fost împodobită și amenajată cu cele necesare slujirii ortodoxe. Din luna iunie a anului 2026, preot paroh a fost numit părintele Petru Voicu. Adresa parohiei este: Via dell'Artigianato Nr. 8 / D, Loreggia (PD).