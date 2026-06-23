Zile de slujire și comuniune la românii din Occident

Data: 23 Iunie 2026

La invitația Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a vizitat de curând mai multe parohii româneşti din Italia, continuând apoi slujirile arhierești în Regatul Suediei, la Centrul eparhial din Stockholm.

Acest itinerar duhovnicesc, desfășurat între Roma, mănăstirea românească din Rignano Flaminio, Sardinia și Stockholm, a fost marcat de slujiri arhierești, întâlniri cu familiile românilor din diasporă, momente de cateheză și comuniune.

Vineri, 19 iunie, Preasfințitul Părinte Macarie a participat la o seară duhovnicească în Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din Roma. Înconjurat de un sobor de preoți, ierarhul a săvârșit Sfânta Taină a Maslului, iar după slujbă Preasfinția Sa a susținut conferința intitulată: „Singurătatea, stresul și destrămarea familiei astăzi”, abordând provocările cu care se confruntă familia în aceste vremuri. Ierarhul a oferit credincioșilor îndrumări și soluții din Evanghelie și din experiența pastorală, adresându‑se în mod deosebit soților, soțiilor și părinților chemați să păstreze unitatea, pacea și dragostea în familia creștină.

În dimineața zilei de sâmbătă, 20 iunie, Preasfințitul Părinte Macarie a slujit la mănăstirea ortodoxă română de călugări ocrotită de Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul și de Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria din Rignano Flaminio. Revenirea în această vatră monahală a avut pentru ierarh o semnificație aparte, mai ales datorită legăturii sale duhovnicești cu Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, unul dintre ocrotitorii acestei chinovii, care i‑a fost povățuitor și model de viețuire. Preasfinția Sa a săvârșit aici Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a celor adormiți.

În după‑amiaza aceleiași zile, ierarhul a călătorit în Sardinia, unde a fost întâmpinat de comunitatea românească în noua și frumoasa biserică de lemn închinată Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântului Mucenic Efisie, întâiul martir al insulei. Ridicat în stil maramureșean prin jertfelnicia românilor stabiliți aici, acest lăcaș de cult reprezintă un simbol al păstrării credinței și identității strămoșești în aceste locuri. În biserica românească din Sardinia, Preasfințitul Părinte Macarie a oficiat slujba Vecerniei, iar în ziua următoare, duminică, 21 iunie 2026, Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia duminicală despre grijile vieții, arătând că stresul, neliniștea și apăsările lumii contemporane pot fi biruite prin rugăciune, încredere în Dumnezeu și așezarea vieții pe temelia credinței.

În timpul vizitei în Italia, cu multă dragoste părintească, Episcopul Macarie a oferit copiilor cărți ilustrate, dulciuri de post și alte daruri aduse din Episcopia Europei de Nord.

Preasfințitul Părinte Macarie s‑a întors la Stockholm, unde luni, 22 iunie, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, a săvârșit Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. La slujbă au participat preoți, diaconi și credincioși români și suedezi, precum și tinerii din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” ‑ CTSM, care desfășoară o frumoasă activitate misionară în cadrul eparhiei.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat personalitatea Sfântului Ierarh Grigorie, acest mare dascăl al rugăciunii și vieții isihaste și al înnoirii duhovnicești. Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioși să cultive rugăciunea inimii și să urmeze exemplul sfinților care au dobândit pacea și luminarea prin chemarea neîncetată a numelui lui Hristos. De asemenea, a adresat felicitări și binecuvântări tuturor celor care poartă numele Sfântului Grigorie, amintind că numeroși copii și credincioși din comunitățile euharistice din Scandinavia îl au ocrotitor spiritual.

Un moment deosebit al Sfintei Liturghii l‑a constituit hirotonia întru diacon a teologului Florin Lache, care împreună cu soția sa, Ioana, și cei șase copii ai lor sunt implicați în lucrarea pastorală și misionară a Episcopiei Europei de Nord.

La final, Preasfințitul Părinte Macarie a oferit daruri copiilor, petrecând momente de bucurie și dialog cu cei mici și cu tinerii din comunitate.