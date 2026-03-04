Anca Manolache şi problematica feminină în mesajul Evangheliei

Surprinzător, poate, pentru unii, membrii emblematici ai Rugului Aprins au dezbătut împreună ori s-au ocupat singuri de nenumărate dintre temele veacului, subiecte care nu o dată au încins dezbateri aprinse, precum feminismul.

Două au fost perso­nali­tă­țile Rugului Aprins im­pli­cate concret într-o abor­dare creștină a acestui subiect deosebit de delicat, ajuns astăzi, din păcate, la exprimări radicale, din­colo de orice rațiune, doamnele Olga Greceanu și Anca Manolache. Continuăm astfel articolul nostru dedicat aceleiași teme: „Perspective feminine ale Rugului Aprins” (Ziarul Lumina, 14 ianuarie 2026).

Întrucât pe doamna Anca Manolache am avut privilegiul de a o cunoaște direct, voi începe cu aceasta, mai ales că și-a înmănuncheat într-un volum meditațiile pe acest subiect, carte intitulată Problematica feminină în Biserica lui Hristos. Un capitol de antropologie creștină (Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1991).

Cartea doamnei Anca Manolache reprezintă un studiu teologic și antropologic dedicat analizei statutului femeii în cadrul tradiției creștine, în special în spațiul ortodox. Autoarea pornește de la observația că, de-a lungul istoriei creștinismului, numeroase teme teologice au fost analizate în mod aprofundat, însă problematica relației dintre bărbat și femeie a rămas adesea într‑un plan secundar. Deși creștinismul afirmă egalitatea fundamentală a tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu, realitatea istorică arată că rolul femeii în comunitatea eclezială a fost adesea limitat sau interpretat prin prisma mentalităților culturale ale epocii.

Scopul lucrării nu este de a produce o ruptură cu tradiția Bisericii, ci de a propune o reflecție teologică mai profundă asupra modului în care tradiția a fost interpretată și aplicată. Anca Manolache încearcă să evidențieze diferența dintre mesajul hristic autentic, provenit din Noul Testament, și anumite practici istorice care au fost influențate de contextul social și cultural. În acest sens, lucrarea acesteia invită cititorul la o analiză critică și echilibrată, în care fidelitatea față de Sfânta Tradiție să fie însoțită și de o înțelegere mai profundă a demni­tății umane.

Pentru a înțelege problematica feminină în Biserică, autoarea consideră ca prioritate să fie analizate mai întâi fundamentele antropologiei creștine. În teologia creștină, omul este definit ca fiind creat „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”. Această afirmație fundamentală oferă fiecărei ființe umane o demnitate ontologică care nu depinde de statut social, de sex sau de rolul pe care îl ocupă în comunitate.

În primele secole ale creștinis­mului, dezbaterile teologice au fost concentrate mai ales asupra naturii lui Hristos și a problemei mântuirii etc. Sinoadele Ecumenice au definit în mod riguros relația dintre natura divină și cea umană a lui Hristos, stabilind fundamentele unei antropologii creștine. Totuși, implicațiile sociale ale acestei antropologii nu au fost dezvoltate în aceeași măsură. Deși teologia afirmă demnitatea universală a omului, structurile sociale și culturale ale epocii au continuat să reflecte preponderent modele patriarhale, consideră teologul Anca Manolache, despre care am mai scris în (Ziarul Lumina, 30 octombrie 2024).

Un element important al analizei autoarei îl constituie modul în care Sfânta Tradiție a fost interpretată de-a lungul timpului. În unele perioade istorice, Tradiția a fost înțeleasă ca un sistem rigid, care nu permite dezvoltări. În alte contexte, Sfânta Tradiție a fost privită ca o realitate vie, care se dezvoltă în interiorul Bisericii sub lucrarea Duhului Sfânt.

Autoarea subliniază că multe dintre concepțiile despre femeie nu provin direct din învățătura Evangheliilor, ci din mentalitățile socie­tă­ților în care creștinismul s-a dezvoltat. Cultura patriarhală a lumii antice și medievale a influențat profund modul în care rolul femeii a fost interpretat în comunitatea creștină. Astfel, anumite limitări sau interpretări restrictive nu sunt neapărat expresia unei doctrine teologice fundamentale, ci mai degrabă rezultatul unei adaptări la contextul social al epocii.

Volumul analizează și modul în care femeia a fost reprezentată în literatura teologică și în scrierile autorilor creștini. În unele texte patristice sau juridice, femeia este descrisă ca fiind mai slabă sau mai predispusă la greșeală. Astfel de afirmații reflectă adesea mentalitatea epocii și modul în care societatea percepea rolurile de gen.

Nu lipsită de îndrăzneală duhovnicească (parrésia), Anca Manolache atrage atenția asupra faptului că majoritatea textelor teologice au fost scrise de bărbați, iar experiența feminină a fost rareori exprimată direct. Această situație a contribuit la construirea unei imagini incomplete a rolului femeii în comunitatea creștină...

Cu toate acestea, tradiția creștină oferă și numeroase exemple de femei care au avut un rol spiritual și moral important, precum sfintele, martirele sau monahiile care au contribuit la viața duhovnicească a Bisericii.

În centrul reflecției autoarei se află relația dintre bărbat și femeie în perspectiva teologiei creștin-ortodoxe. Această relație nu trebuie înțeleasă ca o relație de dominație sau subordonare, ci ca o comuniune între două dimensiuni ale aceleiași naturi umane, arată Anca Manolache. Atât bărbatul, cât și femeia sunt creați după chipul lui Dumnezeu și sunt chemați la aceeași vocație spirituală. Prin urmare, diferențele dintre sexe nu trebuie interpretate ca justificări pentru inegalitate, ci ca expresii ale diversității în interiorul unității umane. În viziunea creștină autentică, iubirea și respectul reciproc reprezintă fundamentul relației dintre bărbat și femeie.

Autoarea analizează critic în carte unele interpretări tradiționale care au contribuit la marginalizarea femeii. Ea arată că anumite restric­ții sau justificări teologice au fost construite pe baza unor lecturi selective ale textelor biblice. În realitate, mesajul Evangheliei este unul al iubirii și al demnității universale. Lucrarea doamnei Anca Manolache nu neagă Sfânta Tradiție a Bisericii, ci propune o clarificare teologică contextualizată istoric.

În secolul al XX-lea, schimbările sociale și culturale au determinat apariția unor noi discuții privind rolul femeii în societate și în Biserică. Mișcările pentru drepturile femeilor și transformările sociale au ridicat întrebări importante despre egalitate, participare și responsabilitate. Aceste discuții au influențat și mediul teologic. Conferințele, dialogurile intercreștine și reflecțiile academice au analizat decent și responsabil statutul femeii dintr-o perspectivă teologică profundă. La câteva asemenea dezbateri, chiar internaționale, Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată inclusiv de teologul Anca Manolache.

Autoarea concluzionează că o reflecție teologică mai profundă asupra naturii umane este esențială pentru a înțelege corect relația dintre bărbat și femeie. De aceea cartea doamnei Anca Manolache reprezintă o contribuție importantă la reflecția teologică românească asupra statutului femeii în creștinism. Prin analiza istorică și teologică pe care o propune, autoarea arată că multe dintre concepțiile despre inferioritatea femeii nu provin din mesajul evanghelic, ci din influențe culturale și istorice.

Remarcabil, Anca Manolache aduce drept argumente exact spusele și atitudinea lui Hristos față de femei, așa cum reiese din Evanghelii (a se vedea capitolul intitulat „Statutul femeii în mesajul lui Hristos”, pp. 58-116, publicat inițial în revista Altarul Banatului, nr. 7-9, 1992)...

Faptul că Biserica Ortodoxă Română a canonizat 16 femei în acest an nu face decât să demonstreze, din nou, respectul și rolul pe care femeia îl ocupă în teologia creștin-ortodoxă de nuanță românească.