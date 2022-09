Sfântul Voievod Neagoe Basarab, ocrotitor al Arhiepiscopiei Târgoviștei

Protector al tinerilor, dar și model de conducător creștin, Sfântul Voievod Neagoe Basarab este, alături de Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, și de Sfântul Martir Ianache Văcărescu, ocrotitor al Arhiepiscopiei Târgoviștei. El este cunoscut și apreciat în istorie, așa cum sublinia Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, pentru evlavia, atașamentul față de credința strămoșească, erudiția, înțelepciunea sa în arta conducerii și promovarea spiritu­alității și a culturii noastre ortodoxe, pe care le-a deprins de la Sfântul Ierarh Nifon, căruia i-a fost cel mai cunoscut ucenic. Ca voievod al Țării Românești, a avut inițiativa cons­truirii multor biserici și mănăstiri, precum catedrala din Târgoviște și biserica Mănăstirii Curtea de Argeș, a sprijinit mănăstirile de la Muntele Athos, a oferit ajutor ortodocșilor din sud-estul Europei și, în general, a promovat cultura ortodoxă cu deosebită hotărâre și eficacitate.

Sfântul Voievod Neagoe era conștient că nu se putea opune militar Imperiului Otoman, dominant în epocă. De aceea, a inițiat principiul rezistenței prin cultură, adică al rezistenței prin ceea ce noi, românii, eram imbatabili, astfel că a sprijinit masiv, sistematic și constant Biserica Ortodoxă, pe principiul simfoniei bizantine. De altfel, pentru aceasta a și fost numit „domn cu apucături împărătești”, „bazileu bizantin”, „prinț isihast”, autentic promotor al Renașterii de factură creștină și model de domnie pământeană.

Deosebit de important este faptul că l-a sprijinit pe ieromonahul Macarie să tipărească cea de-a treia și ultima sa capodoperă, Tetraevangheliarul (1512), carte care a circulat în întreg Răsăritul Europei, căci el a înțeles necesitatea utilizării tiparului în misiunea Bisericii ca mijloc de rezistență prin credință și cultură a creștinilor în fața ofensivei otomane. Este considerat a fi și primul nostru mare erudit, pentru Învățăturile către fiul său Theodosie - „întâia mare carte a culturii române”, cum o numea Constantin Noica, ce reprezintă un adevărat manual de guvernare creștină, fundamentat pe valorile creștine, valabil și folositor până astăzi.

Prezența binefăcătoare a Sfântului Voievod Neagoe Basarab este puternic legată, la Târgoviște, de cea a mentorului său, Sfântul Ierarh Nifon, iar acest lucru este evident până și în faptul că, atunci când a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod ­Neagoe Basarab, la 26 septembrie 2009, au fost aduse la Târgoviște și așezate pentru totdeauna în catedrală, într-o frumoasă raclă, moaș­tele Sfântului Ierarh Nifon. Ele au fost aduse în vechea reșe­dință voievodală și mitropolitană munteană prin grija Înalt­prea­sfințitului Părinte Mitropolit Nifon, de la Mănăstirea Dionisiu, din Muntele Athos, ca dar al starețului Petros, în anul 2008. De asemenea, părticele au fost aduse, la Târgo­viște, și în anii 2011 și 2013, de către arhimandritul Petros. În aceeaşi raclă există și părticele de la catedrala din Craiova. Memorabilul eveniment a avut atunci loc în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, a unor ierarhi ai Bisericii noastre, a multor mii de credincioși, pelerini, dar și a unor importanți reprezentanți ai vieții noastre publice, științifice și culturale.

Apoi, an de an, cu prilejul pelerinajului la moaștele Sfântului Ierarh Nifon, din ziua de 11 august, este de fiecare dată amintit și ucenicul său, Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Cea mai nouă biserică din municipiul Târgoviște, din Cartierul Tineretului, îl are ca ocrotitor pe Sfântul Voievod Neagoe Ba­sarab, iar la inițiativa Mitropolitului Nifon, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei a publicat, de-a lun­gul timpului, câteva volume ce-i ­

sunt dedicate: „Neagoe Basa­­rab, ­Domnitorul Ţării Româneşti (1512-­­1521) - argumente pentru canonizare”, 2008; „Slujba Sfântului Voievod Neagoe Basarab”, 2009; „În slujba Bisericii şi a neamului românesc”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a voievodului ­Neagoe Basarab (1512-1521), 2012; „Sfântul Neagoe Basarab - voievod al culturii ortodoxe românești - 10 ani de la proclamarea locală a canonizării sale”, 2019.