Zile de sărbătoare închinate Sfântului Ierarh Nifon la Târgoviște

În istoria spirituală a Țării Românești, puține personalități au reușit să imprime un suflu atât de profund și durabil precum Sfântul Ierarh Nifon - cel dintâi sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre. Venirea sa la Târgoviște, la începutul secolului al XVI-lea, nu a fost doar un moment de importanță religioasă, ci și unul de renaștere spirituală, morală și culturală. La Târgoviște, și anul acesta, în zilele de 10 și 11 august, va fi sărbătorit Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești - ocrotitorul eparhiei.

După ce a urcat pe tronul Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol de două ori (1486-1488 și 1496-1498), Sfântul Ierarh Nifon a ales să răspundă chemării Voievodului Radu cel Mare, venind în anul 1502 la Târgoviște, cu misiunea clară de a înnoi aici viața duhovnicească.

Din acel moment, cetatea voievodală munteană avea să devină unul dintre cele mai cunoscute centre culturale și spirituale ale epocii. Una dintre cele mai importante realizări ale sale a fost convocarea unui sinod mixt, de clerici și mireni, la Târgoviște, prin intermediul căruia a consolidat unitatea și a dat amploare misiunii pastorale eclesiale din acea vreme.

Sfântul Ierarh Nifon a înființat eparhiile Buzăului și Râmnicului, aducând modelul bisericesc constantinopolitan în Muntenia. Un adevărat vizionar, el a înțeles potențialul tiparului - noua tehnologie de comunicare a vremii - pe care a promovat-o în misiunea Bisericii, astfel că, datorită îndemnurilor sale, Ieromonahul Macarie a tipărit la Târgoviște primul Liturghier ortodox din lume și prima carte tipărită pe pământ românesc (1508), urmând, apoi, Octoihul (1510) și Tetraevangheliarul (1512), astfel că prin acest act cultural s-au pus bazele culturii tipărite românești.

Printre cei mai de seamă ucenici ai Sfântului Nifon a fost Sfântul Voievod Neagoe Basarab - model de conducător creștin, cel care a lăsat posterității celebrul ghid spiritual „Învățăturile către fiul său Teodosie”. Această relație de îndrumare duhovnicească mărturisește despre influența majoră pe care Sfântul Nifon a avut-o asupra elitei politice și spirituale a vremii.

Evenimentele liturgice și misionar-culturale se vor desfășura cu binecuvântarea Înaltprea­sfin­țitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgo­viștei și Mitropolit onorific, iar la ele vor participa foarte mulți credincioși, ierarhi din țară și din străinătate.

Momentele de rugăciune dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon vor fi deschise duminică, 10 august 2025, cu slujba Vecerniei, ce va fi săvârșită pe un podium special amenajat, în apropierea Catedralei din Târgoviște. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon va premia elevii care au obținut primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”, împreună cu profesorii coordonatori.

În ziua de luni, 11 august 2025, încă de la pri­mele ore ale dimineții sunt așteptați nume­roșii credincioși care vin an de an pentru a participa la Sfânta Liturghie, săvârșită pe podiumul special amenajat de lângă Catedrală, de către Înaltpreasfinția Sa, împreună cu ierarhii invitați din țară și din străinătate.

Vor fi lansate volumele tipărite recent de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, intitulate: „Ierarhi rezidenți la Târgoviște, iubitori de cultură și promotori ai valorilor creștine prin intermediul tiparului și al educației” și „Tipăriturile Diaconului Coresi”, precum și broșurile, din colecția misionar-educativă dedicată tinerilor, intitulate: „Rolul cultural și educațional al Bisericii strămoșești în devenirea neamului românesc” și „Fundamentele creștine ale Europei. 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea”.

În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreasfinția Sa va oferi „Diploma de Excelență Sfântul Ierarh Nifon” și premii elevilor care au obținut locurile I, II, III și mențiune la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare 2024-2025, precum și profesorilor lor îndrumători.

Alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon, se vor afla, spre închinare, în ziua de 11 august, până seara târziu, și moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, aduse special la Târgoviște.

Racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nifon a fost realizată în anul 2009, la inițiativa Înalt­prea­sfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgo­viștei și Mitropolit onorific, având părticele de sfinte moaște aduse în anul 2008, de către Înaltpreasfinția Sa, de la Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos - unde se află trupul și mormântul Sfântului Ierarh, iar în anii 2011 și 2013, de către starețul Mănăstirii Dionisiu, în ea fiind adăugate și părticele aduse de la Catedrala din Craiova.