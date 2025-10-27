Act Sinodal de aniversare

Data: 27 Octombrie 2025

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Treimea cea deoființă și nedespărțită

Luând aminte la cerescul glas al Părintelui nostru care zice, prin prorocul: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te învață spre folosul tău și te duce pe calea pe care să mergi” (Isaia 48, 17);

Și cu bucurie primind cântarea psalmistului către Domnul: „Neam și neam vor lăuda lucrurile Tale și puterea Ta o vor vesti” (Psalm 144, 4);

Și iară, dintru aceeași putere de lumină împărtășindu-ne, întru pururea urmare a poruncii Mântuitorului Iisus Hristos: „Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă (Matei 28, 19-20);

În Anul mântuirii 2025, Ortodoxia Românească aniversează împlinirea a 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie și a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Întru această cerească lumină și sfântă bucurie, Noi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României și în prezența Sanctității Sale Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, am aniversat în ziua de luni, 27 octombrie 2025, în Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucureşti, recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române din anul 1885 și ridicarea ei la rangul de Patriarhie în anul 1925. Aceste două evenimente istorice semnificative au o importanță capitală pentru viața bisericească a poporului român, deoarece au influențat în mod deosebit dezvoltarea instituțională și administrativă dinamică a Bisericii Ortodoxe Române. Canonizarea sfinților români, înființarea de noi eparhii, organizarea diasporei ortodoxe române, aportul consistent al Bisericii Ortodoxe Române în domeniul relațiilor interortodoxe, intercreștine și interreligioase nu s-ar fi putut realiza fără aceste momente providențiale ale istoriei și devenirii sale.

Atât dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române la 25 aprilie 1885, cât și ridicarea sa la rangul de Patriarhie la 4 februarie 1925, s-au realizat în contextul unor realități politice și sociale favorabile, ca urmare a unei strânse cooperări dintre autoritățile bisericești și autoritățile de stat, Autocefalia şi Patriarhia fiind nu doar termeni administrativi bisericeşti, ci şi recunoașterea practică a credinței ortodoxe și a demnității unui popor independent și organizat într-un stat unitar și suveran.

Propunerea de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie a fost susținută de către toți membrii Sfântului Sinod, iar în data de 4 februarie 1925 Sfântul Sinod a aprobat ridicarea Bisericii Ortodoxe a Regatului României la rang de Patriarhie, acordând titulatura de Patriarh, în mod explicit, Arhiepiscopului și Mitropolitului Ungrovlahiei în funcțiune, Miron Cristea. Totodată, Sfântul Sinod a adoptat cu acest prilej Actul oficial de înființare a Patriarhiei Române. Ulterior, decizia Sfântului Sinod de înființare a Patriarhiei Române a fost înaintată, spre ratificare, Parlamentului României, iar regele Ferdinand I, a promulgat la data de 23 februarie 1925, Legea nr. 669/1925 pentru ridicarea Scaunului Arhiepiscopal și Mitropolitan al Ungrovlahiei, ca Primat al României, la rangul de Scaun Patriarhal.

Tomosul Patriarhiei Ecumenice de recunoaștere a înființării Patriarhiei Române, emis la data de 30 iulie 1925 de către Patriarhul Vasile al III-lea al Constantinopolului, a sosit la București la sfârșitul lunii septembrie 1925 după ce, în data de 12 martie 1925, patriarhul Miron Cristea a trimis o amplă scrisoare irenică tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, aducându-le la cunoștință că Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rang de Patriarhie, precum și motivele istorice, culturale, bisericești și politico-sociale care au stat la baza acestei decizii.

În acest răstimp de 100 de ani, Biserica Ortodoxă Română a rodit cu îmbelșugare în toate privințele, sub conducerea Sfântului Sinod și a celor șase Patriarhi români, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu, Teoctist Arăpașu și Daniel Ciobotea, împlinidu-se astfel urarea Patriarhului Ecumenic Vasile al Constantinopolului transmisă prin Tomosul Patriarhiei Ecumenice privind recunoașterea rangului de Patriarh al României: „fie ca ridicarea Bisericii Surori a României la demnitatea şi la rangul patriarhal... să devină pentru ea prilejul unei noi înfloriri, iar tot harul şi darul cel desăvârșit să se pogoare întotdeauna de sus asupra ei”.

Încununarea de acum a aniversării celor 100 de ani de Patriarhat s-a săvârșit în special prin Sfințirea Picturii Catedralei Naționale, cu hramurile Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, în ziua duminică, 26 octombrie 2025, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, și cu participarea a mii de pelerini, clerici, monahi şi mireni din România şi din străinătate.

Anul Centenar - 2025 al Patriarhiei Române, fiind și anul în care aniversăm 140 de ani de autocefalie, la data de 17 aprilie 2025, în Sfânta și Mare Joi, la Catedrala Patriarhală istorică, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a sfințit pentru a 23-a oară Marele Mir, păstrat în 56 de amfore de argint, special făurite pentru acest moment.

De asemenea, anul acesta a avut loc (la 4 februarie 2025) proclamarea canonizării a 16 sfinți români cuvioși și mărturisitori din secolul al XX-lea, precum și canonizarea și înscrierea în calendar a 16 sfinte femei românce mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare ale credinței creștine (1-2 iulie 2025). Viețile pilduitoare ale sfinților nou canonizați, precum și icoanele lor aprobate de Sfântul Sinod au fost incluse în cele 13 volume ale Sinaxarului Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, iar cinstirea lor se face prin Slujbele Sfinților români proclamați cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, care constituie o sfântă rugăciune și o cinstire adusă Sfinților, dar și o carte de cult pentru slujitorii sfintelor altare.

Bucuria poporului român a fost întregită prin vestea minunată a canonizării Sfinților Cuvioși români Dionisie de la Colciu, Petroniu, Nifon și Nectarie de la Prodromu, din Sfântul Munte Athos, prin decizia Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, prezidat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I în ședințele din 30-31 august și 16 octombrie 2025.

Centenarul Patriarhiei Române ne oferă prilejul de a mulțumi lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă asupra binecredinciosului popor român în istorie, deoarece ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie este un rod al unității naționale și al autocefaliei bisericești, dar și al recunoașterii vieții duhovnicești intense a creștinilor ortodocși – clerici, monahi și mireni – de pe întreg cuprinsul ținuturilor locuite de români de-a lungul secolelor. Patriarhia Română a fost, ca instituție și organizare, de-a lungul celor 100 de ani de activitate, o făclie nestinsă a credinței creștine și a unității naționale, iar sfinții români canonizați sunt rodiri sfinte ale Evangheliei lui Hristos pe care Sfinții Apostoli Andrei și Filip au binevestit-o strămoșilor noștri daco-romani în secolul I al erei creștine.

Preamărind cu evlavie și mulțumire pe Preamilostivul Dumnezeu, Cel ce ne-a învrednicit să fim părtași la acest moment aniversar din istoria Bisericii Ortodoxe Române și ca o mărturie pentru cei ce vor urma după noi, s-a întocmit acest Act Sinodal Aniversar și s-a semnat astăzi, 27 octombrie 2025.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! (2 Corinteni 13, 13).

† Bartolomeu I

Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Semnăturile celorlalți ierarhi slujitori

***

Synodal Anniversary document

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Holy Trinity consubstantial and undivided,

Heeding the heavenly voice of our Father who speaks through the prophet: “I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go.” (Isaiah 48:17);

And joyfully receiving the Psalmist’s chant to the Lord: “One generation shall praise Your works to another, and shall declare Your mighty acts.” (Psalm 144:4);

And again, being partakers of the same radiant power, always following the command of our Saviour Jesus Christ: “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.” (Matthew 28:19–20);

In the Year of Salvation 2025, Romanian Orthodoxy celebrates the Centennial of its elevation to the rank of Patriarchate and the 140th anniversary of the recognition of the Romanian Orthodox Church’s autocephaly.

In this heavenly light and holy joy, We, the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, led by His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania, and in the presence of His Holiness Bartholomew I, Archbishop of Constantinople – New Rome and Ecumenical Patriarch, celebrated on Monday, October 27, 2025, in the historic Patriarchal Cathedral “Saint Emperors Constantine and Helen” in Bucharest, the recognition of the autocephaly of the Romanian Orthodox Church in 1885 and its elevation to the rank of Patriarchate in 1925. These two momentous historical events hold great significance for the ecclesial life of the Romanian people, as they have profoundly influenced the dynamic institutional and administrative development of the Romanian Orthodox Church. The canonization of Romanian saints, the establishment of new dioceses, the organization of the Romanian Orthodox diaspora, and the substantial contribution of the Romanian Orthodox Church in the field of inter-Orthodox, inter-Christian, and interreligious relations would not have been possible without these providential milestones in its history and development.

Both the granting of autocephaly to the Romanian Orthodox Church on April 25, 1885, and its elevation to the rank of Patriarchate on February 4, 1925, took place within a context of favourable political and social circumstances, as the result of a close cooperation between church authorities and state authorities. Autocephaly and Patriarchal status are not merely ecclesiastical administrative terms, but also a practical recognition of the Orthodox faith and the dignity of an independent people, organized within a unitary and sovereign state.

The proposal to elevate the Romanian Orthodox Church to the rank of Patriarchate was supported by all members of the Holy Synod, and on February 4, 1925, the Holy Synod approved the elevation of the Orthodox Church of the Kingdom of Romania to the rank of Patriarchate, explicitly granting the title of Patriarch to the then-serving Archbishop and Metropolitan of Ungro-Wallachia, Miron Cristea. On this occasion, the Holy Synod also adopted the official Document establishing the Romanian Patriarchate. Subsequently, the decision of the Holy Synod to establish the Patriarchate was submitted to the Parliament of Romania for ratification, and King Ferdinand I promulgated, on February 23, 1925, Law no. 669/1925 concerning the elevation of the Archdiocesan and Metropolitan See of Ungro-Wallachia, as Primate of Romania, to the rank of Patriarchal See.

The Tomos of the Ecumenical Patriarchate recognizing the establishment of the Romanian Patriarchate, issued on July 30, 1925, by Patriarch Basil III of Constantinople, arrived in Bucharest at the end of September 1925. Earlier, on March 12, 1925, Patriarch Miron Cristea had sent an extensive ireneic letter to all the sister Orthodox Churches, informing them of the elevation of the Romanian Orthodox Church to the rank of Patriarchate, and presenting the historical, cultural, ecclesiastical, and social-political reasons that formed the basis of this decision.

Over the course of these 100 years, the Romanian Orthodox Church has borne abundant fruit in every respect, under the leadership of the Holy Synod and its six Patriarchs: Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu, Teoctist Arăpașu, and Daniel Ciobotea. Thus has been fulfilled the blessing of Ecumenical Patriarch Basil of Constantinople, conveyed through the Tomos of the Ecumenical Patriarchate concerning the recognition of the rank of Patriarch of Romania: “May the elevation of the Sister Church of Romania to Patriarchal dignity and rank… become for her the occasion of a new flourishing, and may every perfect grace and gift descend always upon her from on high.”

The current culmination of the 100th anniversary of the Romanian Patriarchate was especially marked by the Consecration of the Painting of the National Cathedral, dedicated to the Ascension of the Lord (Heroes’ Day) and to Saint Andrew the Apostle, the First-Called, Protector of Romania, on Sunday, October 26, 2025, by His Holiness Bartholomew I, Archbishop of Constantinople – New Rome and Ecumenical Patriarch, together with His Beatitude Patriarch Daniel of Romania, and a large assembly of hierarchs, priests, and deacons, in the presence of thousands of pilgrims, clergy, monastics, and lay faithful from Romania and abroad.

The Centennial Year – 2025 of the Romanian Patriarchate also marks the 140th anniversary of autocephaly. On Holy and Great Thursday, April 17, 2025, at the historic Patriarchal Cathedral, the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church consecrated, for the 23rd time, the Holy and Great Chrism, preserved in 56 specially crafted silver amphorae made for this occasion.

Moreover, this year witnessed (on February 4, 2025) the proclamation of the canonization of 16 Romanian saints (venerables and confessors) from the 20th century—as well as the canonization and inclusion in the liturgical calendar of 16 holy Romanian women: martyrs, nuns, wives of rulers, mothers of saints, and confessors of the Christian faith (July 1–2, 2025). The exemplary lives of the newly canonized saints, along with their icons approved by the Holy Synod, have been included in the 13 volumes of the Synodal Synaxarion of the Romanian Orthodox Church. Their veneration is carried out through the Liturgical Services of the Romanian Saints proclaimed on the occasion of the Centennial of the Romanian Patriarchate, which constitute a holy prayer and an act of veneration brought to the Saints, as well as a liturgical book for the servants of the holy altars.

The joy of the Romanian people was made complete by the wonderful news of the canonization of the Romanian Venerable Saints Dionisie of Colciu, Petroniu, Nifon, and Nectarie of Prodromu, from the Holy Mount Athos, by decision of the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate, presided over by His Holiness Bartholomew I, during the sessions of August 30–31 and October 16, 2025.

The Centennial of the Romanian Patriarchate offers us the occasion to give thanks to God for His providential care over the faithful Romanian people throughout history, because the elevation of our Church to the rank of Patriarchate is the fruit of national unity and ecclesiastical autocephaly, as well as a recognition of the intense spiritual life of Orthodox Christians—clergy, monastics, and laypeople—across all the lands inhabited by Romanians over the centuries. As institution and organization, the Romanian Patriarchate has been, throughout its 100 years of existence, an unfading torch of Christian faith and national unity. The canonized Romanian saints are the holy fruits of the Gospel of Christ, which the Holy Apostles Andrew and Philip proclaimed to our Daco-Roman ancestors in the first century of the Christian era.

Praising with devotion and gratitude the Most Merciful God, who has granted us to partake in this anniversary moment in the history of the Romanian Orthodox Church and as a testimony for the generations that will follow us, this Anniversary Synodal Document has been prepared and signed today, October 27, 2025.

May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all! (2 Corinthians 13:13).

† Bartholomew I

Archbishop of Constantinople – New Rome and Ecumenical Patriarch

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church

Signatures of the members of the Holy Synod