Mesaj de condoleanțe şi rugăciuni
București, 1 ianuarie 2026
Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de 1 ianuarie 2026, la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia 40 de persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 100 au fost rănite.
În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), pentru odihna sufletelor celor adormiți, pentru vindecarea și grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru consolarea și întărirea sufletească a familiilor acestora.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române