Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Mesaje și cuvântări Mesaj de condoleanțe şi rugăciuni

Mesaj de condoleanțe şi rugăciuni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Mesaje și cuvântări
Data: 01 Ianuarie 2026

București, 1 ianuarie 2026

 

Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de 1 ianuarie 2026, la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia 40 de persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 100 au fost rănite.

În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), pentru odihna sufletelor celor adormiți, pentru vindecarea și grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru consolarea și întărirea sufletească a familiilor acestora.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

vezi toate ›Alte articole din Mesaje și cuvântări
TOP 6 Mesaje și cuvântări