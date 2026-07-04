Familia creştină - binecuvântare pentru Biserică şi societate

Data: 04 Iulie 2026

Preasfinția Voastră,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

Am primit cu aleasă bucurie vestea organizării Congresului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, care se desfășoară la Montreal, în perioada 3-5 iulie 2026. Cu această ocazie, adresăm tuturor participanților binecuvântarea, aprecierea și dragostea Noastră părintească.

Acest eveniment reprezintă o nouă mărturie a maturității și dinamismului vieții bisericești românești din Canada, precum și a dorinței de a întări lucrarea pastorală, misionară și culturală în mijlocul comunităților ortodoxe românești aflate departe de țară, dar unite prin aceeași credință, aceeași tradiție și aceeași comuniune euharistică.

Ne bucurăm în mod deosebit că lucrările Congresului se desfășoară în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), recunoscând astfel rolul fundamental pe care familia și femeia îl au în formarea și păstrarea identității creștine. Temele propuse spre reflecție sunt de mare actualitate și relevanță pentru viața Bisericii, întrucât familia creștină continuă să fie locul privilegiat al cultivării credinței, al educației morale și al transmiterii valorilor spirituale către noile generații.

Trăim într-o vreme în care instituția familiei se confruntă cu provocări multiple, iar rolul femeii în Biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă. Femeia creștină este un model de credință, iubire jertfelnică și evlavie.

Biserica are datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale: educația creștină a copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie, depășirea dificultăților și întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că familia creștină nu este doar o unitate socială, ci o biserică mică („căci și casa este o mică biserică”1), în care se trăiește și se transmite credința ortodoxă în mod viu și firesc. Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie (cf. Efeseni 5, 21-33). Biserica este locul în care, prin lucrarea curățitoare a Sfântului Duh asupra sufletului omului smerit, se trăiește iubirea frățească în Dumnezeu-Fiul devenit Om și iubirea părintească a lui Dumnezeu-Tatăl, pe Care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat să-L chemăm astfel: „Tatăl nostru, Care ești în ceruri”. Biserica este, deci, Familia iubirii de oameni a Preasfintei Treimi, iar familia creștină a fost numită de Fericitul Augustin „Biserica de acasă” („Ecclesia domestica”).

Menționăm cu bucurie faptul că, în anul 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat șaisprezece femei cu viața sfântă, a căror proclamare a canonizării a avut loc în ziua de vineri, 6 februarie 2026. Printre acestea se numără nu doar mame ai căror copii au devenit sfinți, precum Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Mănăstirea Pasărea (jumătatea sec. al XVIII-lea – 1833, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica), Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț (1896-1989, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv), Sfânta Olimpiada din Fărcașa (1880-1967, mama Cuviosului Petroniu de la Prodromu) și Sfânta Anastasia Șaguna (1785-1836, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna), ci și femei evlavioase care au ales calea monahismului, precum Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău (sec. XVI-XVII), Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic (1697-1814), Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratic (1757-1842), Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu (1776-1857), Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana (1923-2011), Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi (1852-1935) și Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea (1970-2014, pustnică având o aspră nevoință pe muntele bucovinean Giumalău) sau femei care, chiar dacă au viețuit în lume, au avut o viață sfântă, precum Sfânta Magdalena de la Mălainița (1895-1962) din Serbia. Printre aceste noi sfinte se află și mărturisitoare ale credinței, cum este Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași (1906-1971, învățătoare deportată timp de cincisprezece ani în Siberia pentru credința sa) și Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești (1908-1949, misionară și monahie care a pătimit pentru Hristos în timpul persecuțiilor comuniste), dar și soții de voievozi, care și-au sfințit propria viață în familie sau în mănăstire: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu (1661-1729, soția Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, mamă a unsprezece copii: patru fii și șapte fiice) și Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș (1487-1554, fosta Despina Milița, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab). Aceste noi sfinte din calendar ne arată că Biserica Ortodoxă Română a fost dintotdeauna binecuvântată cu femei credincioase și evlavioase, care au dus lupta cea bună și au săvârșit călătoria lor pământească (cf. 2 Timotei 4, 7) în multe forme de slujire: mame ai căror copii au devenit sfinți, mucenițe care au apărat credința cu sângele lor, cuvioase care au ales calea vieții monahale, femei mărturisitoare care au îndurat persecuțiile pentru numele lui Hristos și soții de voievozi sau domnitori care au sprijinit Biserica și neamul românesc.

În același timp, pomenirea și cinstirea sfintelor femei – mucenițe, monahii, mame și soții pilduitoare – ne descoperă puterea credinței statornice și a iubirii jertfelnice care au împodobit de-a lungul veacurilor viața Bisericii. Exemplul lor rămâne o lumină călăuzitoare pentru societatea contemporană, adesea confruntată cu relativism moral și cu slăbirea reperelor spirituale.

Adresăm mulțumiri și apreciere Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, clerului și tuturor colaboratorilor organizatori ai acestui Congres, pentru eforturile constante depuse în vederea consolidării vieții bisericești și a păstrării identității ortodoxe și românești în diaspora. Prin activitatea pastorală, liturgică, educațională și filantropică desfășurată în parohii și mănăstiri, Episcopia Ortodoxă Română a Canadei oferă o mărturie vie despre lucrarea lui Hristos în societate.

Prezența la acest Congres a Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, căruia îi mulțumim pentru disponibilitatea de a ne reprezenta, constituie un semn al comuniunii frățești dintre ierarhii Patriarhiei Române și al unității de credință care îi însuflețește pe toți fiii Bisericii noastre.

În contextul numeroaselor provocări ale lumii contemporane, vă îndemnăm să păstrați vie legătura cu Biserica, să cultivați unitatea și solidaritatea frățească și să rămâneți statornici în mărturisirea credinței ortodoxe. Comunitățile parohiale sunt chemate să fie spații ale rugăciunii, ale comuniunii și ale speranței, în care fiecare credincios să găsească sprijin duhovnicesc și îndrumare spre mântuire.

Dorim, de asemenea, Preasfinţite Părinte Episcop Ioan Casian, ca în această binecuvântată împrejurare, prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la primirea harului și darului arhieriei, să vă adresăm cele mai calde și sincere felicitări, împreună cu alese urări de sănătate, pace sufletească și împliniri rodnice. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să vă dăruiască în continuare sănătate, înțelepciune și statornicie în slujirea Bisericii, spre folosul şi credincioșilor și spre slava Preasfintei Treimi.

Totodată, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților ocrotitori ai neamului românesc, să binecuvinteze lucrările Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei şi să dăruiască participanților sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, precum şi mult ajutor în toată fapta ce bună!

Cu aleasa preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române