Mănăstirea Sihăstria din Munții Neamțului a fost binecuvântată de Dumnezeu în veacul al XX-lea cu două dintre cele mai luminoase chipuri ale monahismului românesc: Cuvioșii Părinți Paisie Olaru şi Cleopa Ilie - duhovnici înțelepți, mari rugători și povățuitori a mii de suflete pe calea mântuirii.
Mesaj de condoleanțe la trecerea din această viaţă a Mitropolitului Dionisie de Corint
Bucureşti, 8 august 2025
Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,
Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii
Preafericirea Voastră,
Cu adâncă tristețe, am primit vestea trecerii din această viaţă a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Dionisie de Corint, vrednic și venerabil ierarh al Bisericii Ortodoxe a Greciei.
Ne amintim de Înaltpreasfinția Sa ca de un ierarh blând, smerit, amabil și primitor, un apropiat și prieten al Bisericii Ortodoxe Române.
Ne rugăm ca Domnul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, să odihnească sufletul Mitropolitului Dionisie în lăcașurile sfinților bineplăcuți Lui, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică.
Veșnica lui pomenire din neam în neam!
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române