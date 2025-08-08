Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mesaj de condoleanțe la trecerea din această viaţă a Mitropolitului Dionisie de Corint

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Mesaje și cuvântări
Data: 08 August 2025

Bucureşti, 8 august 2025

 

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,

Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii

Preafericirea Voastră,

Cu adâncă tristețe, am primit vestea trecerii din această viaţă a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Dionisie de Corint, vrednic și venerabil ierarh al Bisericii Ortodoxe a Greciei.

Ne amintim de Înaltpreasfinția Sa ca de un ierarh blând, smerit, amabil și primitor, un apropiat și prieten al Bisericii Ortodoxe Române.

Ne rugăm ca Domnul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, să odihnească sufletul Mitropolitului Dionisie în lăcașurile sfinților bineplăcuți Lui, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

