Mesaj de condoleanțe la trecerea din această viaţă a Mitropolitului Dionisie de Corint

Data: 08 August 2025

Bucureşti, 8 august 2025

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,

Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii

Preafericirea Voastră,

Cu adâncă tristețe, am primit vestea trecerii din această viaţă a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Dionisie de Corint, vrednic și venerabil ierarh al Bisericii Ortodoxe a Greciei.

Ne amintim de Înaltpreasfinția Sa ca de un ierarh blând, smerit, amabil și primitor, un apropiat și prieten al Bisericii Ortodoxe Române.

Ne rugăm ca Domnul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, să odihnească sufletul Mitropolitului Dionisie în lăcașurile sfinților bineplăcuți Lui, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române