Mesaj de condoleanțe și solidaritate după accidentul rutier petrecut în apropierea localității Lugojelul, județul Timiș

Data: 28 Ianuarie 2026

Am aflat cu durere de accidentul rutier tragic petrecut în apropiere de localitatea Lugojelul, județul Timiș, care s‑a soldat cu decesul a șapte cetățeni greci și cu rănirea gravă a altor trei.

În aceste clipe grele de suferință și întristare adresăm condoleanțe familiilor persoanelor decedate și ne rugăm pentru însănătoșirea celor răniți grav în această tragedie.

Cu speranță în ajutorul și mila lui Dumnezeu, ne rugăm ca Mântuitorul Iisus Hristos să odihnească împreună cu drepții sufletele celor decedați, iar celor răniți să le dăruiască vindecare sufletească și trupească.

†Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române