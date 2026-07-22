Preafericirii Sale Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Bucureşti, iulie 2026

Preafericirea Voastră,

Părinte Patriarh Daniel,

Cu prilejul aniversării zilei de naştere a Preafericirii Voastre, vă adresez călduroase felicitări şi urări de sănătate, prosperitate şi putere de muncă în îndeplinirea înaltei misiuni pe care v-a încredințat-o Biserica Ortodoxă Română. Este o zi de sărbătoare pentru întreaga Biserică, pentru comunitățile de credincioşi din ţară şi din diasporă, reunite în jurul valorilor pe care Biserica şi tradiția ortodoxă le cultivă în societate: credinţa, adevărul, solidaritatea, conviețuirea armonioasă, pluralismul, asumarea rădăcinilor noastre spirituale.

Viziunea Preafericirii Voastre catalizează acțiunea plurivalentă a Bisericii Ortodoxe Române, aducând permanent o energie înnoitoare, o deschidere spre comunicare şi respect reciproc, păstrând totodată ancorarea în valorile creştine fondatoare.

Într-o lume afectată adeseori de relativism, de individualism, de confuzie morală şi de disoluție a reperelor spirituale, Biserica Ortodoxă Română rămâne una dintre instituțiile fundamentale în care românii au încredere, care cultivă unitatea poporului român în jurul limbii, al memoriei culturale, al apartenenței la un trecut comun şi la o comunitate spirituală. Istoria României şi a Europei - Europa Christiana - ne aminteşte că națiunile se maturizează şi reușesc să dăruiască generațiilor o moștenire semnificativă atunci când păstrează, grație credinței, o conştiinţă vie, capabilă să opună rezistenţă nedreptății şi oricăror forme de degradare a dialogului în spaţiul public. Prezenţa Bisericii contribuie, așadar, legitim şi necesar la sănătatea morală a societății, la reconstruirea încrederii şi a solidarității.

Sub păstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română şi-a asumat misiunea de a se implica constant în educaţie, filantropie, sprijinirea persoanelor vulnerabile şi cultivarea unei conștiințe a compasiunii, încurajând cu generozitate şi înțelepciune un climat de conviețuire pașnică între cultele religioase şi minoritățile naționale recunoscute din România.

Vă apreciez viziunea echilibrată şi reconciliatoare, care inspiră comunităților noastre speranţa într-un viitor mai bun. Sunt convins că România şi toţi credincioșii din ţară şi din diasporă vor avea mereu în Biserică şi în slujitorii săi exemple luminoase de dăruire, de echilibru şi încredere în ceea ce suntem datori să împlinim împreună, pentru prezent şi pentru generațiile care ne vor urma.

La mulţi ani rodnici și binecuvântaţi, Preafericirea Voastră!

Preşedintele României

Nicuşor Dan

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