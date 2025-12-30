Părintele Valerian Iliescu (1950-2025) - păstor harnic al Bisericii lui Hristos

Data: 30 Decembrie 2025

Am primit cu tristețe vestea trecerii din această viață a Părintelui Valerian Iliescu, preot pensionar, îmbisericit la Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală.

Părintele Valerian s-a născut în data de 19 septembrie 1950, în comuna Valea Danului, județul Argeș, fiind fiul lui Toma, cântăreț bisericesc, și al Mariei, o familie care a prețuit și cultivat iubirea față de Dumnezeu.

A urmat cursurile Școlii Gimnaziale din comuna natală și, ulterior, s-a înscris la Seminarul Teologic Ortodox din București, pe care l-a absolvit în anul 1970. În același an, a fost admis la Institutul Teologic de grad universitar din București, ale cărui cursuri le-a finalizat în anul 1974, obținând licența în Teologie.

A fost căsătorit cu doamna Marcela Iliescu, Dumnezeu binecuvântând familia acestora cu un fiu, Cătălin Mihai, născut la data de 22 iulie 1977.

În anul 1975, la data de 24 august, tânărul teolog Valerian a primit, în Catedrala Patriarhală istorică, hirotonia întru diacon şi a slujit în această calitate până în 1981, la Schitul Maicilor din București. În această perioadă, a lucrat și în cadrul Administrației Patriarhale, la Sectorul Icoane al Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

În anul 1981, a primit hirotonia întru preot și a fost numit pe seama Parohiei Căciulați, primind și oficiul de paroh. La această parohie a desfășurat o frumoasă activitate pastoral-misionară și edilitară. Astfel, între anii 1982-1983, s-a preocupat de restaurarea picturii bisericii parohiale, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a fost resfințită, în data de 8 noiembrie 1983, de vrednicul de pomenire Episcop-vicar Roman Ialomițeanul. Dintre lucrările pe care Părintele Valerian le-a întreprins la această parohie amintim şi restaurarea capelei din cimitir, între anii 1986-1987, precum și reabilitarea bisericii parohiale, în perioada 2000-2001, grav afectată de cutremurul din 1986. Toate aceste lucrări au fost sfințite în data de 11 noiembrie 2001, de Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, actualmente Arhiepiscopul Râmnicului.

În perioada 2007-2008, prin aportul Părintelui Valerian, la Parohia Căciulați a fost construită o nouă clopotniță, având la parter cancelaria parohială. Cu acest prilej, au fost achiziționate și clopote noi. Tot prin grija sa, a fost organizat și cimitirul parohial, cu alei şi gard de beton și un sistem de iluminare.

În perioada slujirii la Parohia Căciulați, Părintele Valerian Iliescu a fost, timp de peste zece ani, și profesor de Religie, la clasele I-VIII, pentru copiii din localitatea Căciulați, fiind un dascăl iubit și apreciat.

S-a pensionat în anul 2015 și a fost îmbisericit la Parohia Mavrogheni din Bucureşti, unde a slujit până la finalul vieții.

În amintirea tuturor celor care l-au cunoscut, Părintele Valerian rămâne un preot care s-a evidențiat printr-o ținută elegantă și demnă în relația cu autoritățile bisericești și cu preoții colegi, fiind foarte atașat de comunitatea parohială în care a slujit vreme de aproape 35 de ani.

În aceste momente de întristare, adresăm familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut pe Părintele Valerian Iliescu un părintesc gând de mângâiere și ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească sufletul său împreună cu drepții, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată și pentru toți cei îndurerați,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române