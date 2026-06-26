Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Mesaje și cuvântări Sfântul Apostol Pavel, mare dascăl al Sfântului Botez

Sfântul Apostol Pavel, mare dascăl al Sfântului Botez

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Mesaje și cuvântări
Data: 26 Iunie 2026

Cu aleasă bucurie în Domnul nostru Iisus Hristos, am primit invitația de a participa la cea de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie „Pavlia”, cu tema „Apostolul Pavel și Botezul”, organizat de Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania, Biserica Ortodoxă a Greciei, la Veria, în perioada 26-29 iunie 2026.

Congresul internațional „Pavlia” de la Veria reprezintă una dintre cele mai importante manifestări academice și eclesiale dedicate studiului operei și moștenirii teologice a Sfântului Apostol Pavel, reunind ierarhi, clerici și teologi ortodocși care contribuie, prin cercetările și reflecțiile lor, la aprofundarea înțelegerii mesajului paulin și a relevanței sale pentru viața Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. Tema din acest an, Apostolul Pavel și Botezul, se remarcă prin actualitatea și profunzimea sa teologică, deoarece prin Taina Sfântului Botez se realizează integrarea omului în Biserica lui Hristos, iertarea păcatelor și începutul unei vieți sfinte, precum și dobândirea vieții veșnice.

În teologia Sfântului Apostol Pavel, Taina Sfântului Botez este actul liturgic și sacramental prin care cel nou botezat devine membru al Bisericii lui Hristos. De asemenea, conform Sfântului Apostol Pavel, prin Taina Sfântului Botez, credinciosul devine părtaș tainic la moartea și Învierea Domnului, primind darul vieții celei noi și mântuitoare: „Au nu ştiţi că toţi câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții” (Romani 6, 3-4).

Prin urmare, Botezul reprezintă începutul unei vieți noi, în care omul cel vechi, supus păcatului, este răstignit împreună cu Hristos, iar omul cel nou se naște pentru viața în Duhul Sfânt. Această nouă realitate inaugurată prin Taina Sfântului Botez este exprimată deplin în mărturisirea paulină: „Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine (Galateni 2, 20). Pentru Sfântul Apostol Pavel, această transformare nu are doar o dimensiune personală, ci și una eclesială, deoarece cei botezați devin membri ai Trupul lui Hristos, adică ai Bisericii. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel afirmă: „Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toți, ca să fim un singur trup” (1 Corinteni 12, 13).

Așadar, Taina Botezului este fundamentul unității creștinilor în Biserica lui Hristos: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus” (Galateni 3, 27-28). În mod deosebit, Sfântul Apostol Pavel ne învață că, prin harul Sfântului Botez, creștinul primește, pe lângă iertarea păcatelor, trei daruri mari: darul înfierii (cf. Romani 8, 14-16), darul învierii sufletului din moartea cauzată de păcat (cf. Romani 8, 10-11; Galateni 4, 6) și arvuna vieții veșnice (cf. Romani 6, 4, 5 și 23).

Organizarea celei de-a 32-a ediții a Congresului Științific Internațional de Teologie „Pavlia” constituie un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și de reflecție teologică profundă despre Taina Sfântului Botez în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Comunicările prezentate în cadrul acestui congres oferă participanților posibilitatea de a redescoperi valoarea și importanța Tainei Botezului pentru viața credincioșilor și pentru mărturia creștină ortodoxă în societatea de astăzi.

În concluzie, ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze lucrările acestui congres, pe organizatori și pe toți participanții, dăruindu-le bucuria comuniunii fraterne în lumina teologiei Sfântului Apostol Pavel despre Botezul creștin.

Cu părintească binecuvântare în Iisus Hristos Domnul nostru,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Mesaj transmis la cea de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie „Pavlia”, organizat de Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania, Biserica Ortodoxă a Greciei, la Veria, în perioada 26-29 iunie 2026.

 

Citeşte mai multe despre:   Congresul Pavlia
vezi toate ›Alte articole din Mesaje și cuvântări
  • Binecuvântări şi felicitări la ceas aniversar Mesaje și cuvântări
    Binecuvântări şi felicitări la ceas aniversar

    Momentele aniversare din viaţa omului constituie prilejuri de bucurie şi comuniune, ca o pregustare a bucuriei şi comuniunii desăvârşite din iubirea Preasfintei Treimi. Un astfel de moment binecuvântat este împlinirea a 65 de ani de viaţă ai Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

    23 Iun, 2026
  • Începutul edificării „Centrului naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” Mesaje și cuvântări
    Începutul edificării „Centrului naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”

    În ultima perioadă, România se confruntă cu numeroase dificultăți care afectează atât calitatea actului educațional, cât și accesul echitabil al copiilor și tinerilor la educație. Aceste dificultăţi sunt generate, în mare parte, de discrepanțele economice existente în societate, dar și de diferențele semnificative dintre mediul urban și mediul rural, acolo unde lipsa unei infrastructuri adecvate, insuficiența educatorilor, învățăto­rilor și profesorilor, precum și resursele materiale limitate restrâng considerabil șansele elevilor la o educație de calitate.

    18 Iun, 2026
  • Rugăciunea personală și participarea la Sfânta Liturghie au fost izvor de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste Mesaje și cuvântări
    Rugăciunea personală și participarea la Sfânta Liturghie au fost izvor de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste

    Tragedia deportării celor aproximativ 44.000 de persoane din teritoriul de graniță al României cu Iugoslavia, în Câmpia Bărăganului, în noaptea de Rusalii (17/18 iunie) a anului 1951, reprezintă una dintre cele mai dramatice acțiuni represive desfășurate de regimul comunist din România după cel de-Al Doilea Război Mondial, în contextul mai larg al deportărilor dispuse în anii 1941-1960: deportarea sutelor de preoți, intelectuali și chiaburi români din Basarabia și Bucovina de Nord în Kazahstan și Siberia (1941, 1949, 1951), deportarea etnicilor germani în URSS (1945), deportarea miilor de deținuți politici în coloniile de muncă din Delta Dunării (1950-1960) și la Canalul Dunăre-Marea Neagră (1949-1953/1955), rupţi de locurile natale și supuşi unor tratamente inumane, devenind, astfel, victime ale unui program sistematic de exterminare politică și ideologică.

    16 Iun, 2026
TOP 6 Mesaje și cuvântări