Sfântul Apostol Pavel, mare dascăl al Sfântului Botez

Data: 26 Iunie 2026

Cu aleasă bucurie în Domnul nostru Iisus Hristos, am primit invitația de a participa la cea de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie „Pavlia”, cu tema „Apostolul Pavel și Botezul”, organizat de Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania, Biserica Ortodoxă a Greciei, la Veria, în perioada 26-29 iunie 2026.

Congresul internațional „Pavlia” de la Veria reprezintă una dintre cele mai importante manifestări academice și eclesiale dedicate studiului operei și moștenirii teologice a Sfântului Apostol Pavel, reunind ierarhi, clerici și teologi ortodocși care contribuie, prin cercetările și reflecțiile lor, la aprofundarea înțelegerii mesajului paulin și a relevanței sale pentru viața Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. Tema din acest an, „Apostolul Pavel și Botezul”, se remarcă prin actualitatea și profunzimea sa teologică, deoarece prin Taina Sfântului Botez se realizează integrarea omului în Biserica lui Hristos, iertarea păcatelor și începutul unei vieți sfinte, precum și dobândirea vieții veșnice.

În teologia Sfântului Apostol Pavel, Taina Sfântului Botez este actul liturgic și sacramental prin care cel nou botezat devine membru al Bisericii lui Hristos. De asemenea, conform Sfântului Apostol Pavel, prin Taina Sfântului Botez, credinciosul devine părtaș tainic la moartea și Învierea Domnului, primind darul vieții celei noi și mântuitoare: „Au nu ştiţi că toţi câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții” (Romani 6, 3-4).

Prin urmare, Botezul reprezintă începutul unei vieți noi, în care omul cel vechi, supus păcatului, este răstignit împreună cu Hristos, iar omul cel nou se naște pentru viața în Duhul Sfânt. Această nouă realitate inaugurată prin Taina Sfântului Botez este exprimată deplin în mărturisirea paulină: „Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2, 20). Pentru Sfântul Apostol Pavel, această transformare nu are doar o dimensiune personală, ci și una eclesială, deoarece cei botezați devin membri ai Trupul lui Hristos, adică ai Bisericii. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel afirmă: „Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toți, ca să fim un singur trup” (1 Corinteni 12, 13).

Așadar, Taina Botezului este fundamentul unității creștinilor în Biserica lui Hristos: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus” (Galateni 3, 27-28). În mod deosebit, Sfântul Apostol Pavel ne învață că, prin harul Sfântului Botez, creștinul primește, pe lângă iertarea păcatelor, trei daruri mari: darul înfierii (cf. Romani 8, 14-16), darul învierii sufletului din moartea cauzată de păcat (cf. Romani 8, 10-11; Galateni 4, 6) și arvuna vieții veșnice (cf. Romani 6, 4, 5 și 23).

Organizarea celei de-a 32-a ediții a Congresului Științific Internațional de Teologie „Pavlia” constituie un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și de reflecție teologică profundă despre Taina Sfântului Botez în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Comunicările prezentate în cadrul acestui congres oferă participanților posibilitatea de a redescoperi valoarea și importanța Tainei Botezului pentru viața credincioșilor și pentru mărturia creștină ortodoxă în societatea de astăzi.

În concluzie, ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze lucrările acestui congres, pe organizatori și pe toți participanții, dăruindu-le bucuria comuniunii fraterne în lumina teologiei Sfântului Apostol Pavel despre Botezul creștin.

Cu părintească binecuvântare în Iisus Hristos Domnul nostru,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române