100 de persoane au donat sânge la Caransebeș și Reșița

La inițiativa Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, în perioada 9‑10 martie, s‑a desfășurat în Episcopia Caransebeșului, în paralel, în cele două municipii Reșița și Caransebeș, o campanie de donare de sânge. Foarte mulți donatori, preoți, tineri, elevi seminariști și credincioși au venit în aceste două zile la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș și la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină din Reșița, pentru a ajuta semenii care au nevoie de sânge.

Aproximativ 100 de persoane au fost validate ca fiind compatibile pentru donare de către echipa medicală condusă de doctor Rodica Neagu. La campanie s‑a alăturat și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșulu, care a mers la Spitalul Municipal din Caransebeș unde a donat sânge.

Acțiuni de donare de sânge în județul Caraș‑Severin se organizează cu regularitate, prin parteneriatul dintre Episcopia Caransebeșului și Centrul de Transfuzii Sanguine din Reșița.

„Având binecuvântarea și exemplul personal al Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, și de această dată ne‑am alăturat campaniei de donare de sânge organizate în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină din Reșița și am reușit să ne mobilizăm pentru a da o mână de ajutor acestei campanii și a fi alături de cei aflați în suferință, așa cum ne învață cuvântul evanghelic, prin această donare de sânge. Desigur, prin misiunea pe care o avem în acest spital de a fi la căpătâiul celor bolnavi, la căpătâiul celor aflați pe patul de suferință, am adăugat și această faptă care, mai ales că ne aflăm în perioada Postului Mare, cred că tuturor ne dă oarecum o stare de bucurie și de împlinire că am reușit să facem ceva frumos și potrivit pentru aproapele nostru”, a afirmat părintele Petrică Timiș, inspector eparhial și preot de caritate la Biserica „Sfântul Evanghelist Luca” a Spitalului Municipal de Urgenţă din Caransebeş.