A doua ediție a Crosului Brâncuși în București

Peste 100 de copii, tineri și părinți au venit în dimineața zilei de sâmbătă, 10 septembrie, la biserica Parohiei Brâncuși, Paraclis Patriarhal, din sectorul 6 al Capitalei, pentru a participa la cea de‑a doua ediție a Crosului Brâncuși. Pe lângă acest eveniment, parohia organizează anual mai multe seri culturale care reunesc artiști de renume.

Prezent a fost și părintele paroh Costel Burlacu, protoiereu al Protopopiatului Sector 6 Capitală, care a vorbit despre organizarea și rolul acestui eveniment: „Astăzi s‑a desfășurat a doua ediție a Crosului «Din suflet pentru suflet». Este o bucurie pentru noi să avem copii alături și, dacă la hramul închinat Sfântului Ioan Rusul, dar și în cadrul serilor culturale pe care le organizăm, corul bisericii îi bucură pe credincioșii de toate vârstele, acum, la început de an bisericesc și de an școlar, dorim să trezim în cei mici responsabilitatea competiției. Din acest motiv am organizat, în a doua ediție, un cros pentru copiii parohiei noastre. Ne bucurăm că au luat parte peste o sută de participanți și că și părinții și‑au dorit să participe la un cros separat, alături de copiii lor. Scopul acestui eveniment este de a socializa, de a întări relațiile dintre semeni, de a arăta solidaritate și de a facilita participarea într‑o competiție corectă”.

Părintele paroh a mulțumit sponsorilor și autorităților locale care au făcut posibilă desfășurarea acestui eveniment în condiții optime, precum și voluntarilor de la atelierul de creații al parohiei, a transmis TRINITAS TV.