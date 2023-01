A treia sesiune științifică dedicată îngrijirii medicale paliative în Capitală

În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, 17 ianuarie, în Sala „Iustin Patriarhul” a Centrului pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București s‑a desfășurat a treia ediție a sesiunii științifice în domeniul medical din cadrul proiectului de formare „Academia de îngrijiri paliative”. Evenimentul, organizat de Fundația „Bucuria Ajutorului”, este destinat personalului care activează în acest domeniu.

A treia sesiune științifică din cadrul proiectului „Academia de îngrijiri paliative” a fost împărțită în trei secțiuni și a reunit, în format hibrid, fizic și online, medici, cadre didactice, asistenți sociali, personal medical, precum și alte persoane interesate de îngrijirile paliative. Înainte de susținerea comunicărilor, Marinela Ivan, responsabil cu proiecte de cooperare în cadrul Ambasadei Confederației Elvețiene în România, a prezentat mesajul ambasadorului Arthur Mattli, în care acesta a subliniat importanța actului medical al îngrijirii paliative și i‑a felicitat pe participanți.

Adriana Căruntu, coordonator al proiectului și directorul Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Capitală, ne‑a oferit mai multe informații cu privire la desfășurarea evenimentului de marți: „Am dedicat a treia ediție a acestui proiect Sfântului Antonie cel Mare, cel la care mulți oameni bolnavi au găsit ajutor și alinare. În cadrul sesiunii de astăzi au participat 20 de lectori din întreaga țară care au prezentat lucrări din domeniul îngrijirii paliative. Vorbitorii au venit aici cu multă bucurie și cu încrederea că este un proiect care ajută comunității. Ca element de noutate, astăzi am avut doi moderatori, Marinela Manea și Iuliana Petre, care sunt voluntari ai Centrului de îngrijiri paliative «Sfântul Nectarie» din București, și eleve ale școlii postliceale sanitare omonime, specializarea Asistență medicală. Ne‑am dorit și vom continua să implicăm tineri, să îi încurajăm să scrie și să publice lucrări, dar și să participe la aceste comunicări, fiindcă astfel vor reuși să învețe mai bine și să aibă mai multă grijă de bolnavii care au nevoie de asistenții medicali. În această zi am reflectat asupra unei varietăți de subiecte ce vizează probleme specifice cu care acești pacienți se pot confrunta. Ca de fiecare dată, am avut și lucrări care fac referire la partea psihologică, emoțională, deosebit de importantă în procesul de îngrijire a pacienților. Pentru că Fundația «Bucuria Ajutorului» este componentă a Bisericii Ortodoxe Române, considerăm că rolul acestor sesiuni este de a împleti partea medicală și partea spirituală a îngrijirii semenilor aflați în suferință. Dorim să transmitem mesajul că numai prin credința în Dumnezeu și în sfinții Săi vom reuși să fim buni specialiști la locul de muncă, să avem mai multă înțelepciune și să fim mai atenți la toți cei care au nevoie de noi”.