Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București, la ceas de sărbătoare

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 30 iunie 2026, ceremonia de absolvire a studenților înscriși la programele de licență și masterat ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. La încheierea festivității, absolvenții au depus jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română. Evenimentul a fost onorat de Patriarhul României, care a transmis cuvântul intitulat „Vocația didactică și misionară a Teologiei”.

Ziua festivă a teologilor bucureşteni a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina” de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, cadre didactice ale facultății: părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul facultăţii; părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan; părintele prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan, părintele prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, părintele prof. univ.dr. Constantin Preda, părintele lect. univ. dr Nicolae Preda, părintele lect. univ. dr. Georgian Păunoiu, părintele lect. univ. dr. Aurel Mihai, părintele Florin Marin, spiritual. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de Te Deum, rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra absolvenților pe parcursul anilor de studiu și pentru încununarea acestora cu încheierea pregătirii universitare.

În continuare, studenții s-au îndreptat către Palatul Patriarhiei din București, unde a avut loc festivitatea de absolvire. În deschiderea evenimentului, părintele decan Cosmin Pricop a adresat un cuvânt de felicitare tuturor absolvenților programelor de studii universitare teologice, subliniind importanța acestui moment în parcursul lor academic și duhovnicesc. „Se cuvine să adresăm mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru găzduire, pentru ca festivitatea de absolvire să aibă loc în Aula Mare a Palatului Patriarhiei, un spațiu de referință în viața Bisericii Ortodoxe Române. Așezăm evenimentul de astăzi, absolvirea promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortoidoxe din București, sub semnul recunoștinței.(…) Sperăm că am reușit să fim convingători și că măcar o parte din ceea ce s-a transmis de la catedră se regăsește în viața și formarea voastră, urmând ca mai departe să le puneți în lucrare, acolo unde veți fi rânduiți de Dumnezeu”, a arătat părintele decan.

În continuare, părintele prodecan Gheorghe Holbea a subliniat legătura tinerilor absolvenți cu Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae: „Mesajul de astăzi este că Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat, ci are nevoie să fie mărturisit. Îi rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe Maica Domnului ca, în aceste vremuri, fiecare dintre noi să devină mărturisitor al adevărului de credință, asemenea sfinților mărturisitori. Suntem chemați să trăim credința cu responsabilitate și curaj, dând mărturie prin viața noastră. Vă felicităm pentru acest parcurs academic și duhovnicesc pe care l-ați încheiat cu bine!”.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit cuvântul de binecuvântare transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat: „Vocația didactică și misionară a Teologiei”.

De asemenea, ierarhul a subliniat importanța pregătirii continue a absolvenților, atât în plan teologic, cât și în domeniile conexe, necesare slujirii pastorale în contextul actual. „Așa cum v‑am urat și la deschiderea anului universitar, mă rog ca Dumnezeu să vă dăruiască înțelepciune să pătrundeți tainele și frumusețile Sfintei Scripturi și să vă modelați viața cât mai mult după principiile Sfintei Evanghelii. Noi am încheiat slujba în biserică prin rugăciunea de mulțumire. I‑ați reprezentat pe colegii dumneavoastră și pe cei prezenți, iar noi, urmând rânduiala liturgică, am adus mulțumire în numele tuturor. De aceea, vă îndemn ca, după festivitatea de aici, să intrați în Catedrala Patriarhală și să aduceți mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile de care ați avut parte în acești patru ani. Cuvintele rostite aici au fost deosebit de valoroase și trebuie păstrate în inimă, pentru că o etapă a formării dumneavoastră s‑a încheiat, dar pregătirea trebuie să continue, poate chiar cu mai multă intensitate, mai ales în perspectiva ascultărilor pe care le veți primi în Biserică. Vremurile nu sunt ușoare, iar societatea le resimte ca fiind dificile. Oamenii caută sens, stabilitate și repere solide de identitate spirituală și culturală. În acest context, pregătirea noastră trebuie să fie permanentă: pe lângă teologie, este util să avem și cunoștințe de sociologie și psihologie, iar în anumite situații chiar și noțiuni de psihiatrie, pentru a putea face discernământ între diferite forme de tulburare și pentru a fi de real ajutor semenilor noștri”, a spus Episcopul‑vicar patriarhal.

La finalul festivității de premiere, fiecare student a primit diploma de absolvire de la părintele decan Cosmin Pricop.