Vocația didactică și misionară a Teologiei

Data: 30 Iunie 2026

Festivitatea depunerii jurământului de credință de către absolvenții şi absolventele Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din Bucureşti - Promoția 2026, se desfășoară în contextul anului declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soţii și mame).

Acest eveniment reprezintă un moment binecuvântat în formarea duhovnicească permanentă, dovedind maturitate, dar și responsabilitate. Tinerii absolvenţi şi absolvente, care astăzi Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru parcursul teologic de până acum, au fost pregătiți de dascălii lor pentru a-și valorifica pregătirea dobândită, în slujirea Bisericii și a credincioșilor ei.

Școlile de teologie, în general, și facultățile de teologie, în special, au o importantă vocație misionară pentru viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Române, deoarece aceste instituții formează slujitori și misionari ai Bisericii pentru românii ortodocși din țară și din diaspora română.

În această lucrare deosebit de necesară, cadrele didactice, studenții și studentele din facultățile de teologie ortodoxă se străduiesc să fie buni cunoscători ai învățăturii de credință și ai realităților concrete din viața Bisericii, ținând seama atât de nevoile ei pastorale, cât și de provocările din societatea de azi.

Astfel, misionarul ortodox, cleric sau mirean, este chemat să fie, în același timp, un trăitor și un mărturisitor al credinței, în parohie, în unități educaționale, culturale, social-filantropice, în instituții mediatice și în funcții cu responsabilitate administrativă și socială.

Spiritualitatea sau viața duhovnicească a creștinului ortodox nu trebuie să fie un compartiment izolat al vieții sale, ci lumina care dă sens, curaj și bucurie tuturor activităților creștinului, desfășurate în familie, în Biserică și în societate.

Absolvirea unei facultăți de teologie constituie o bază pentru dezvoltare viitoare, solidă și dinamică. Jurământul de fidelitate al absolvenților ne cheamă la activitatea liturgică, misionară și socială, pentru ca fidelitatea afirmată verbal să fie implementată sau tradusă, ca vrednicie și hărnicie, în activități concrete, în noi programe duhovnicești și sociale care pot aduce speranță și bucurie tuturor copiilor, tinerilor și adulților care iubesc Biserica și activitățile ei.

În comuniune de gândire cu Părinții Bisericii, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae ne-a arătat prin teologia sa că „Teologul trebuie să participe la rugăciune și la viața Bisericii, căci teologia vrea să cunoască pe Dumnezeu din experiența lucrării Lui mântuitoare asupra oamenilor. Dar nu o va cunoaște dacă nu intră într-un raport personal de dragoste cu Dumnezeu și cu credincioșii, prin rugăciune. Deci și mai mult e teolog cel ce se roagă cu ceilalți membri ai Bisericii. Căci în dragostea lor comună față de Dumnezeu se descoperă mai mult lucrarea mântuitoare și desăvârșitoare a iubirii Lui. În rugăciunile Bisericii, în cultul ei, respiră duhul ei unitar, e transparent orizontul ei eshatologic, ținta ei de desăvârșire în Hristos. O teologie care se hrănește din rugăciunea și viața duhovnicească a Bisericii e o teologie care redă și aprofundează gândirea și trăirea ei duhovnicească și lucrarea ei sfințitoare și slujitoare1”.

Spre acest mod de gândire și viețuire sfântă suntem chemați să înaintăm și noi cei de astăzi, deopotrivă dascăli și studenți, în toate școlile de teologie, așa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Petru: „Ci, după Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii. Că scris este: Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt” (1 Petru 1, 15-16).

Prin urmare, evenimentul de astăzi este act solemn de încununare a studiilor unei promoții de studenţi şi masteranzi, dar şi începutul unei lucrări pastorale, misionare și sociale în Biserică şi în societate.

Felicităm pe absolvenţii şi absolventele Promoţiei 2026 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din Bucureşti, precum şi pe profesorii lor, pentru frumoasele rezultate obținute!

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Învățătorul şi Mântuitorul nostru, să vă dăruiască tuturor bucuria slujirii cu vrednicie a Bisericii noastre, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu deosebită prețuire și părintești binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române