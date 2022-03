Activități cu copii și tinerii în protoieriile din judeţul Dolj

Parohiile din protoieriile Băileşti, Craiova Nord şi Craiova Sud ale Arhiepiscopiei Craiovei, implicate în proiectul naţional catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” al Patriarhiei Române, au desfăşurat în această perioadă noi activităţi cu grupurile parohiale de tineri. La nivelul eparhiei, proiectul este implementat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, prin intermediul Sectorului învăţământ, activităţi cu tineretul şi catehizare.

În Parohia Perișoru Vechi din Protoieria Băileşti, părintele Răzvan Dumitrana a susținut mai multe cateheze la Biserica „Sfântul Nicolae”, în prezența tinerilor și a unor invitați. Catehezele „Despre post”, „Despre rugăciunea Tatăl nostru”, „Despre rugăciune” şi „Despre Sfânta Liturghie” constituie o parte din temele prezentate, alături de tineri aflându‑se și părintele Valentin Ilie de la Parohia Cioroiu Nou, care a rostit un cuvânt de învăţătură celor prezenţi. Cateheze pe teme duhovnicești au mai fost prezentate și în parohiile Unirea 2, Fântâna Banului, Goicea Mică și „Izvorul Tămăduirii”‑Calafat, din aceeași protoierie.

Părintele Mihail Florin de la Parohia Romanești, Protoieria Craiova Sud, în parteneriat cu Școala Gimnazială Țuglui, a susținut o serie de cateheze privind rugăciunea pentru luminarea minții și familia creștină. „În cadrul concursului «Rugăciunea în viața mea», inițiat de Patriarhia Română, elevii Şcolii Gimnaziale Țuglui, cu care parohia noastră are un parteneriat în acest an și alături de care am derulat activitatea cu tema «Şi eu mă rog!», au asistat la cea de‑a treia cateheză într‑un cadru special. Cei 40 de tineri beneficiari ai parteneriatului au avut parte de o surpriză, petrecând trei zile în stațiunea Rânca și vizitând și împrejurimile: Mănăstirea Polovragi, biserica din stațiune și alte obiective turistice importante. Totodată, au luat parte la cateheza intitulată «Rugăciunea pentru diferite boli, necazuri și nevoi». Mulțumim celor care au făcut posibilă această vacanță, părinților pentru încrederea acordată, conducerii școlii pentru dăruire și tuturor celor implicați în acest demers”, a subliniat părintele Mihail Florin. La parohiile Ghindeni, Teasc, Bădoși și Dăbuleni 1 din aceeași protoierie, copiii și tinerii, în unele cazuri prin implicarea școlilor gimnaziale, au luat parte la mai multe cateheze pe tema rugăciunii și a vieții duhovnicești.

Activități catehetice similare s‑au desfășurat și în parohiile Ișalnița, Braniște 2 Ișalnița și Ziua Crucii din Protoieria Craiova Nord. Aceste activități au inclus o acțiune caritabilă și organizarea unui atelier de pictură a icoanelor și a unui pelerinaj, se arată pe site‑ul mitropoliaolteniei.ro.