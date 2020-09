Admitere la extensia de la Roma a Facultăţii „Justinian Patriarhul”

Zilele acestea are loc examenul de admitere pentru cea de-a patra generaţie de studenţi care vor urma cursurile extensiei din capitala italiană a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.

Din cauza măsurilor impuse de autorităţi pentru prevenirea răspândirii infectării cu noul coronavirus, în acest an examenul se va desfăşura în mediul virtual, evaluarea candidaţilor fiind făcută de profesori din Bucureşti. La această sesiune de admitere s-au înscris 33 de candidaţi din mai multe ţări din Europa.

„Suntem încă în sesiunea de admitere la București. Am încheiat o parte din examenele pe specialităţi, respectiv admiterea la doctorat. Admiterea la studiile de licenţă s-a încheiat sâmbătă, şi marţi am încheiat admiterea la cele nouă programe de masterat disponibile în cadrul facultăţii noastre. Examenul la extensia de la Roma are loc on-line, pentru că Italia este încă în perioadă de carantină, adică cei care vin din spaţiul nostru ar trebui să urmeze procedurile de carantină şi examenul nu s-ar mai putea ţine. Din acest motiv, anul acesta examenele se susţin on-line”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele profesor univ. dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Extensia de la Roma a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 2017, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi are ca unică specializare Teologia Pastorală. Aceas­tă instituţie funcţionează în cadrul unui spaţiu pus la dispoziţie de Institutul Pontifical Oriental din Roma. Cursurile sunt susţinute de profesori ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, studenţii care le urmează fiind din diaspora românească din ţări europene.