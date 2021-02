Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor

Sâmbătă, 13 februarie, în Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, membrii au examinat, au evaluat şi apoi au aprobat rapoartele de activitate pe anul trecut ale tuturor sectoarelor Centrului eparhial.

Evenimentul de la Iași a debutat cu slujba Sfintei Liturghii săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan în Biserica „Sfântul Gheorghe”-vechea Catedrală Mitropolitană, la care au participat membrii Adunării, după care au avut loc dezbaterile propriu-zise.

„Purtăm fiecare în mintea și-n inima noastră schimbarea de ritm care, vrând-nevrând, a pătruns în viața noastră în anul ce a trecut. Ritm schimbat în viața de familie, în viața de mănăstire, în viața țării, a lumii, lucruri neobișnuite gestionate corespunzător, mai puțin corespunzător sau, uneori, deloc corespunzător de către mulți dintre noi. A fost un an care, cu mila Domnului, s-a încheiat, dar păstrează rănile, în mod special cele sufletești, care încă sunt prezente și care nu știm când și cum vor fi vindecate. A fost un an în care l-am pierdut din lumea aceasta, dar l-am câști­gat în Împărăția cerurilor pe Înalt­prea­­sfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen de la Suceava. A fost anul în care, cred că cel mai vechi osteni­tor de la Centrul eparhial din Iași, Prea­sfin­țitul Părinte Calinic Boto­șă­nea­nul, de 30 de ani prezent aici, a fost chemat să continue lucrarea Înalt­preasfin­ți­tului Părinte Arhiepiscop Pimen. Am avut parte în timpul hramului, pentru prima dată de când binecuvântatele moaște ale Sfintei Parascheva sunt la Iași, de 8 zile de res­tric­­ții pe care le cu­noaș­teți. Preoții și credincioșii au încercat să se adap­­teze noii situații, cu tot ceea ce a însemnat în mod special perioa­da Postului Mare și perioada imediat următoare Sfintelor Paști, când fizic slujitorii Bisericii au fost des­păr­țiți de credin­cioșii lor, și unii, și alții trăind cu mai puțină sau mai multă intensitate lăuntrică această despărțire. Privind cu onestitate asupra vieții noastre și asupra lumii, constatăm că Dumnezeu nu ne-a despărțit. Restricțiile nu au putut atinge și nu au cum să atingă esența lucrurilor, cel puțin până în momentul de față”, a arătat în cuvântul său Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan.

„S-a discutat nu numai despre ce a fost anul trecut, ci și despre pro­iecte și perspective. Pe lângă o continuare a multor activități, a lu­crării liturgice, a unor activități misionare, culturale sau filantropice, între noutățile anului acestuia ar fi realizarea a 150 de întâlniri pe care și le propune Sectorul de mi­siune cu un număr total de 5.000 de tineri care să se adune la Sfinte Liturghii, în pelerinaje, în tabere, în drumeții, în conferințe, care să aibă întâlniri cu aspect ziditor duhovnicesc și formator spiritual. Vom continua și anul acesta să ne preocupăm de darul sacru al vieții și va fi impulsionată această lucra­re și prin demararea lucrărilor de construire a unui centru maternal pus sub ocrotirea Sfintei Emilia.

De asemenea, având în vedere specificul acestui an, conform hotărârii sinodale, ne propunem să realizăm prin Sectorul cultural materiale video care să pună în valoare aspectele culturale și liturgice ale cimitrelor și gropnițelor mă­năs­ti­rești. Simpozionul «Dumitru Stăniloae» va continua anul acesta cu o temă foarte interesantă, și anume «Ortodoxie și modernitate». Anul acesta, după multă pregătire și după obținerea finanțărilor necesare, nădăjduim să demarăm lucrările de restaurare, consolidare și de refunc­ționalizare a Palatului «Mihail Sturdza», care adăpostește Facultatea de Teologie «Dumitru Stăniloae» din Iași“, a declarat pr. Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor.