Adunarea Generală a Federației Filantropia la Mănăstirea Lainici

În zilele de 9 şi 10 mai 2022, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj a avut loc Adunarea Generală a Federaţiei Filantropia a Patriarhiei Române, care s‑a desfășurat în trei sesiuni de lucru și a reunit reprezentanții organizațiilor membre ale federației. Întrunirea a fost precedată de ședința Consiliului Director în care au fost discutate mai multe subiecte de ordin administrativ.

Lucrările desfășurate pe parcursul celor două zile au fost prezidate de părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonator la Sectorul social‑filantropic din cadrul Administrației Patriarhale și președintele Federației Filantropia. Printre temele de discuție s‑au numărat: prezentarea activităților și a situației financiare a Federației Filantropia pe anul 2021; stadiul proiectelor de la nivel central care au primit finanțare; prezentarea stadiului proiectelor aflate în implementare de către organizațiile membre ale Federației; stabilirea necesarului de cursuri de formare profesională pentru angajații din cadrul ONG‑urilor Federației Filantropia, precum și activitatea de sprijinire a persoanelor refugiate din Ucraina.

De asemenea, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Asociației „Vasiliada” Craiova, a avut loc un moment festiv în cadrul căruia a fost prezentat un album dedicat acestui moment aniversar.

Federația Filantropia este o organizație nonguvernamentală al cărei scop este „de a crește impactul şi eficiența acțiunilor sociale ale organizațiilor membre sau partenere și a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într‑un răspuns unitar, coordonat și coerent la provocările sociale actuale”, se arată pe federatia‑filantropia.ro.

În prezent se află în implementare opt proiecte: „CRESC - Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate în dezvoltare organizațională”; „Eco‑inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”; „Adapting to the new” - Erasmus+; „GREAT - Grandparenting as Resource to Enhance the Educational Adult Community” - Erasmus+; „Campanie de prevenire și combatere a dependenței digitale în rândul copiilor din sectorul 3 al Bucureștilor”; „IOCC - Refugiați Ucraina - ajutor umanitar Republica Moldova, Suceava și Baia Mare”; „IOCC - Refugiați Ucraina - UMCOR”; „FRDS - Refugiați Ucraina - Asistență medicală și socială și de prim ajutor”.