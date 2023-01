La finalul întrevederii care a avut loc în Salonul „Teoctist Patriarhul” din Reședința Patriarhală, Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a oferit o scurtă declarație Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române: „Pentru mine, această întrevedere a fost un moment deosebit, fiind prima mea întâlnire cu Preafericirea Sa. Am realizat un schimb de opinii privind Mitropolia Basarabiei din Republica Moldova. Am discutat despre problemele existente și l‑am informat pe Părintele Patriarh Daniel că ne aflăm deja în discuții cu Mitropolia Basarabiei pentru soluționarea lor, această dorință existând în ambele părți. Am remarcat și cât de important este rolul religiei și al credinței în special acum, în perioada aceasta foarte dificilă, ținând cont de atrocitățile care au loc în proximitatea noastră. Acum rolul Bisericii este foarte important, mai ales când vorbim despre ajutorul celor aflați în dificultate, fie că este vorba despre refugiați sau de comunitățile noastre. Sper foarte mult să avem ocazia să discutăm și despre lucruri pozitive, despre realizări frumoase. Am vorbit și despre proiectele pe care Biserica Ortodoxă Române le are în Republica Moldova, fiind menționată și contribuția socială a acesteia, de exemplu prin Misiunea Socială «Diaconia» a Mitropoliei Basarabiei. Am avut în vedere acțiunile de ajutorare a celor care au nevoie de sprijin în această perioadă dificilă, fie că vorbim de criza economică sau de criza energetică. Ajutorarea celor de aceeași credință este cea mai importantă acum”.