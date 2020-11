„Art Expose” la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași

În perioada 9 noiembrie - 30 decembrie 2020, membrii comu­ni­tății Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași desfășoară proiectul cultural „Art Expose”, informează doxologia.ro. Activitatea sus­ține și promovează tinerii artiști locali, iar timp de șapte săptămâni, intrarea colegiului va fi amenajată cu diferite obiecte de artă sacră și nu numai.

Activitatea durează șapte săptămâni, iar reprezentanții colegiului își doresc ca la fiecare început de săptămână să prezinte noi colec­ții de artă.

Mai multe informații cu privire la acest proiect ne-a oferit Vlăduț Ipate, coordonatorul Comisiei ­proiecte a Colegiului „Sfântul ­Ni­colae”: „Pornind de la ideea că orice persoană are un talant pe care trebuie să îl dezvolte și ar trebui să aducă roadă, voluntarii Colegiului «Sfântul Nicolae» au inaugurat luni, 9 noiembrie, un nou proiect intitulat foarte sugestiv «Art Expose». Anul acesta, mai mult ca oricând, tindem să ne extindem activitățile în afara comu­nității deja existente și sperăm să îi implicăm în proiectele noastre și pe cei din afara colegiului. Am încercat să ne aplecăm spre nevoile tinerilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei care au talantul artei și doresc să îl înmulțească. Astfel, sperăm să îi scoatem la lumină și să evidențiem tinerii artiști de toate vârstele prin asigurarea unui loc unde să își expună crea­țiile, oferindu-le totodată o vizibili­tate mai mare. Pentru prima ex­po­ziție am primit planșe și creații de la tineri din județele Iași, Boto­șani și Neamț. Suntem tare bucu­roși pentru faptul că, deși au trecut doar câteva zile de la inaugurarea galeriei, publicul a admirat cu mult entuziasm creațiile și le-a privit cu mult interes”.

Membrii colegiului lansează in­vi­tația tuturor celor care doresc să își expună planșele grafice, fotografiile, icoanele, tablourile, minia­turile sau planșele hand-made să trimită un mail la adresa colegiulsfantulnicolaeiasi@gmail.com sau să acceseze pagina de Face­book Colegiul „Sfântul Nicolae”.