Așezământul de la mănăstirea prahoveană Turnu a fost binecuvântat

Așezământul pentru copii de la Mănăstirea Turnu din localitatea Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, a fost binecuvântat duminică, 25 septembrie 2022. Ansamblul social intitulat „Leagăn prins de stele” va găzdui în condiții foarte bune 18 copii din centrele de plasament ale Direcției Generale de Asistență Socială Prahova. Ctitorii așezământului au primit distincții din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Așezământul ridicat de Mănăstirea Turnu în oaza de liniște din satul Târgșoru Vechi, care a fost binecuvântat duminică, este rodul unui proiect care a adus aproape de obștea monahală mai mulți antreprenori binefăcători cu scopul de a le oferi copiilor dragostea părintească. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de slujitori, informează TRINITAS TV.

Proiectul social „Leagăn prins de stele”, construit pe terenul aflat lângă fostele chilii, cuprinde trei case - Nicholas, Ana și Maria, care vor deveni locuințe pentru 18 copii. Fiecare locuință este prevăzută cu baie și are o sală de mese și bucătărie. De asemenea, există și o cameră pentru un supraveghetor.

„Acest așezământ monahal a sprijinit copiii la învățătura de carte și oferea o sumă anuală Spitalului «Sfântul Pantelimon» din București. Pentru că ne simțeam obligați să reînnodăm tradiția am început să facem câte ceva. Sâmbăta desfășuram niște ateliere, iar de fiecare dată organizatorii aduceau și copii de la un centru din Ploiești. Am reușit să vorbesc cu ei individual și am rămas surprins că toți mi‑au răspuns identic la întrebarea «Ce îți dorești?»: «Vreau acasă»”, a spus protosinghelul Valentin Mîțu, starețul așezământului monahal, la finalul slujbei de binecuvântare.

Părintele consilier eparhial Ionuț Tutea i‑a oferit părintelui protos. Valentin Mîțu, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea”, iar ctitorii Așezământului „Leagăn prins de stele” au primit Diploma omagială 2022 - „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”, cu medalie.

„Este un proiect deosebit de frumos. Au apărut aceste trei case care vor găzdui cât de curând, după ce vor fi îndeplinite formalitățile legale, copii care au fost abandonați de părinții lor și au nevoie de călăuzire pentru un început bun în viață. Acest început îl oferă Mănăstirea Turnu și cei care cu credincioșie se vor angaja aici și vor lucra pentru a fi sprijin și îndrumare copiilor”, a precizat părintele consilier Ionuț Tutea.

După vizitarea celor trei case, cei prezenți au participat la un eveniment cultural‑artistic desfășurat la amfiteatrul de la Thermele Romane din vecinătatea mănăstirii, pe scena căruia au urcat artiști precum Alexandra Ușurelu, Irina Sârbu Band, Adrian Nour și Trio Zamfirescu, dar și actorul Ștefan Ruxanda.