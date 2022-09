Binecuvântare pentru elevii Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu”

În dimineața zilei de 5 septembrie, curtea Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din București s‑a umplut de elevi, profesori și părinți, toți cu lumină în priviri și flori în mâini. În cuvântul de bun‑venit, directoarea Mona Șerbănescu le‑a urat copiilor un an rodnic, cu rezultate frumoase, care să‑i ajute la școală și în viață. Noutatea acestui început de an școlar este faptul că nivelul liceal a primit acreditarea din partea ARACIP pentru profil pedagogic, astfel încât această unitate de învățământ are toate cele patru niveluri ale învățământului preuniversitar: grădiniță, primar, gimnazial și liceal.

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2022‑2023 a început în curtea școlii cu o slujbă de binecuvântare, săvârșită de un sobor de preoți din care au făcut parte pr. consilier patriarhal Ionuț Dragomir, pr. consilier patriarhal Florin Marica, pr. Florin Busuioc - protoiereu al Protopopiatului 3 Capitală, pr. Vasile Ioana etc. În cuvântul rostit după slujbă, pr. consilier Ionuț Dragomir a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru noul an școlar care tocmai a început, adăugând la final: „Sfânta Evanghelie care s‑a citit azi rezumă în mod simbolic ceea ce înseamnă începutul de an școlar. Sămânța care cade în sufletul fiecăruia dintre voi, dragi copii, este îngrijită de fiecare profesor din acest liceu. Și, așa cum a transmis Părintele Patriarh Daniel în mesajul pentru începerea acestui nou an școlar, atunci când simțiți că sunteți neliniștiți și pacea dispare din sufletele voastre, să știți că lipsește de la voi rugăciunea. Tot ceea ce facem, să facem cu Dumnezeu, așa cum am făcut și la acest început de an școlar. Dumnezeu să vă dăruiască roade frumoase și bogate în acest an școlar”.

Evenimentul a continuat cu intonarea imnului național „Deșteaptă‑te, române!” și imnului școlii, care este poezia „Rugăciune”, semnată de Mihai Eminescu. Despre așezarea sub semnul rugăciunii a activității acestei școli, prof. Mona Șebănescu a menționat în încheierea întâlnirii: „În anul 2016, noi am pornit cursurile liceului cu specific pedagogic și ortodox cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și simțim această ocrotire pentru noi toți. Disciplinele de la profilul pedagogic sunt foarte frumoase, deși nu foarte ușoare, dar se învață lucruri extrem de importante și pentru viață, nu doar pentru școală. Chiar dacă este un debut de an cu modificări importante, noi începem cu rugăciune și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Și dacă noi ne facem datoria cu atenție și dăruire, și Dumnezeu va adăuga celelalte necesare”.