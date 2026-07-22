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Biserica Parohiei Călugărenii Noi din județul Botoșani a îmbrăcat veșmânt de har

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Un articol de: Flavius Popa - 22 Iulie 2026

Numeroși credincioși din comuna Ungureni, precum și din alte localități ale județului Botoșani, au participat, în ziua de prăznuire a Sfântului și slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul, la slujba de sfințire a bisericii Parohiei Călugărenii Noi. Târnosirea lăcașului de cult și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

La finalul slujbei arhierești, părintele paroh Daniel Alexandru Irimia a primit, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, rangul de iconom stavrofor, iar binefăcătorii comunității parohiale au primit diferite ordine eparhiale și distincții de vrednicie.

„Mulțumim Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, tuturor preoților și diaconilor slujitori, autorităților, binefăcătorilor, voluntarilor și tuturor credincioșilor care au fost alături de noi și au contribuit la buna desfășurare a acestui moment istoric pentru comunitatea noastră. Fie ca Dumnezeu să răsplătească fiecăruia dragostea, osteneala și jertfelnicia arătată, iar harul revărsat în această zi să rămână peste biserica și comunitatea noastră pentru mulți ani”, a transmis părintele paroh.

La finalul zilei, cei prezenți au primit binecuvântarea ierarhului și s-au închinat, după tradiția Bisericii, în noul Sfânt Altar binecuvântat.

 

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