Bucurie duhovnicească pentru credincioșii din Bucoșnița

La începutul perioadei Triodului din acest an, în Duminica a 33‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” a Parohiei Bucoșnița din Protopopiatul Caransebeș.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa l‑a hirotonit preot pe diaconul Negoiță Florin Bona Tarța pe seama Catedralei istorice „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Nu am mai săvârșit de șapte ani Sfânta Liturghie în această biserică și se cuvenea să‑i cercetăm și pe credincioșii buni și harnici din această parohie fruntașă de pe Valea Timișului, mai ales că am avut aici un părinte destoinic, un părinte foarte harnic care a păstorit 42 de ani. Este vorba de părintele pensionar Ioan Smaia, iar de un an îl avem aici ca păstor duhovnicesc pe părintele Carol Marius Bujdoso. Îi binecuvântăm pe bunii credincioși care țin candela rugăciunii mereu aprinsă la Bucoșnița, mai ales că foarte mulți dintre aceștia activează în lucrarea Oastei Domnului”, a afirmat chiriarhul la finalul slujbei.

Totodată, Părintele Episcop Lucian i‑a îndemnat pe credincioși „să îmbrățișeze atitudinea vameșului din Evanghelia de astăzi și să aibă ca model smerita lui rugăciune: «Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!» Suntem datori să ne smerim în fața lui Dumnezeu, în primul rând, și unii în fața altora, ca să putem dobândi Împărăția cerurilor, căci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S‑a smerit pe Sine pentru noi și pentru a noastră mântuire. Se cuvine să avem și noi smerita cugetare, să ne smerim mai mult ca să ne înălțăm la vremea potrivită, căci «Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har»”.

Biserica din Parohia Bucoșnița a fost zidită în perioada 1836‑1837, primind hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”. Târnosirea sfântului lăcaș a fost săvârșită în ziua de 9 noiembrie 1952 de vrednicul de pomenire Mitropolit al Banatului Vasile Lăzărescu.