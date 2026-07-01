Cadre didactice ale Facultății de Teologie din Iași, în pelerinaj la Sfântul Munte Athos

Data: 01 Iulie 2026

Cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași au participat, în perioada 14-20 iunie 2026, la un pelerinaj în Sfântul Munte Athos. Călătoria a oferit participanților prilejul de a se închina în importante lavre monahale, de a lua parte la slujbele athonite și de a trăi experiențe duhovnicești deosebite în „Grădina Maicii Domnului”.

În cele șase zile de pelerinaj la unele dintre cele mai importante și reprezentative lavre monahale, părinții profesori au avut ocazia să cunoască istoria locului, să întâlnească monahi athoniți și să aducă prinos de mulțumire Maicii Domnului și sfinților pentru întreaga purtare de grijă revărsată asupra profesorilor și studenților facultății. Participarea la slujbele de noapte și la Sfânta Liturghie, alături de îmbunătățiții monahi, a constituit o experiență de neuitat.

Un moment care a rămas în inimile celor prezenți a fost acela în care, la mănăstirile Xenofont și Caracalu, răspunsurile la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au fost oferite și de părintele lect. univ. dr. Gabriel Nastasă, alături de monahii celor două așezăminte monahale.

Un alt moment de suflet l‑a reprezentat întâlnirea, la Mănăstirea Caracalu, cu Înaltpreasfințitul Părinte Gheorghios de Kitros, Mitropolit de Katerini și Platamonas, care a binecuvântat pelerinii Facultății de Teologie din Iași. De asemenea, întâlnirea de la Mănăstirea Vatoped cu preacuvioșii părinți Chiril și Gavriil a adus multă bucurie și folos duhovnicesc, cuvintele lor rostite din inimă îmbogățindu‑i sufletește pe cei prezenți.

Drumul de întoarcere spre Iași a trecut prin cetatea Tesalonicului, unde închinarea la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și ale Sfântului Grigorie Palama a prilejuit emoție și bucurie.