Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române a împlinit 15 ani

Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române a împlinit joi, 27 octombrie 2022, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, 15 ani de la înființare. Acest ansamblu mediatic, fondat în anul 2007, cuprinde cinci componente: Radio TRINITAS, Publicaţiile LUMINA, TRINITAS TV, Agenţia de ştiri BASILICA și Biroul de presă și relații publice.

Centrul de Presă BASILICA are două momente aniversare în fiecare an: sărbătoarea Sfintei Treimi și sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ziua în care a fost înființat.

„Ziua aceasta de întemeiere este ziua unității instituțiilor media ale Patriarhiei Române, pentru că fiecare are specificul propriu. Aceste instituții ale Centrului de Presă BASILICA fac parte din istoria prese românești, din istoria media din România din ultimele decenii. Fiecare are un început al lui. În timp, acestea s‑au unificat în ziua de sărbătoare de hram, 27 octombrie 2007, și funcționează împreună, merg după pulsul vieții bisericești, dar, în același timp, fiecare are mijloacele specifice, proprii și prin acestea încearcă să ajungă la mințile și inimile publicului. (…) Vârstele componentelor sunt diferite. Unele au început mai devreme, altele chiar în ziua sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie din anul 2007. Cele mai tinere componente sunt Televiziunea TRINITAS TV și Agenția de știri BASILICA. (…) Mesajului Centrului de Presă BASILICA este întotdeauna un mesaj de speranță și de optimism creștin, care nu se bazează pe forțele noastre, ci pe forța harului lui Dumnezeu din cuvintele lui Dumnezeu și, în același timp, din faptele bune ale oamenilor, care împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Le transmit tuturor ostenitorilor un mesaj de prețuire, de iubire și de respect pentru ceea ce fac. În anii aceștia, de la înființarea Centrului de Presă BASILICA s‑a văzut cât de importantă este misiunea jurnalistică asumată în slujirea Bisericii”, a declarat pentru Radio TRINITAS părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul Publicaţiilor LUMINA.