Cinstirea Sfântului Dionisie Exiguul la Galați

Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” şi „Sfântul Dionisie Exiguul” din municipiul Galaţi şi‑a sărbătorit hramul joi, 1 septembrie. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La eveniment au participat profesori, oameni de cultură şi credincioşi ai parohiei, dar şi enoriaşi din alte parohii din municipiul Galaţi, veniţi pentru a se ruga cu evlavie şi credinţă la singura biserică din Eparhia Dunării de Jos ocrotită de Sfântul Dionisie cel Smerit.

La momentul cuvenit, mai mulți copii îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional românesc au fost împărtășiți de ierarhul locului cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre activitatea de savant a Sfântului Dionisie Exiguul, părintele erei creștine, şi despre drumul creșterii duhovnicești pe care creștinul este invitat să‑l parcurgă în această nouă perioadă de timp.

„Întreita bucurie a sărbătorii de astăzi, şi anume luminoasa propovăduire a Mântuitorului în sinagoga din Capernaum, prin puterea Duhului, alinând inimile zdrobite, eliberând pe cei oprimaţi, binevestind săracilor şi îndeosebi vestind anul bineplăcut Domnului, a devenit în Biserica Ortodoxă mare sărbătoare a începutului unui an al mântuirii sau an bisericesc, an al credinţei unite cu rugăciunea şi cu faptele iubirii milostive, dându‑ne o şansă de a ne înnoi duhovniceşte şi de a ne pregăti şi de un nou an şcolar, şi de înnoire a iubirii faţă de copii în familie prin Naşterea Maicii Domnului”, a spus ierarhul locului.

După Sfânta Liturghie au fost oficiate slujba de Te Deum pentru începutul noului an bisericesc, precum şi slujba de pomenire a ctitorilor, binefăcătorilor şi slujitorilor adormiţi în Domnul, ziua de 1 septembrie amintind şi de evenimentul primei sfinţiri a acestei bisericii, petrecut la 1 septembrie 1963.

Cu prilejul sărbătoriri hramului, parohia a oferit ajutoare în bani şi alimente pentru 34 familii nevoiaşe, aflate în evidenţele speciale ale parohiei, precum şi masa de prânz pentru cei 25 de bătrâni de la Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor din cartierul Micro 17 din Galaţi.