La Palatul Patriarhiei se va desfășura în perioada 6‑8 februarie 2025, Colocviul național „Presa bisericească la Centenarul Patriarhiei Române”. Evenimentul, care va marca și împlinirea a 20 de ani de apariție neîntreruptă a „Ziarului Lumina”, va reuni ierarhi, jurnaliști creștini emblematici pentru domeniul presei bisericești, precum și profesori de la facultățile de teologie ortodoxă și de la alte instituții academice de profil din București și din țară. În cadrul lucrărilor colocviului, structurate pe trei secțiuni, vor fi susținute referate tematice, care vor fi reunite într‑un volum colectiv.

Colocviul național de presă va debuta joi seară, 6 februarie 2025, în Sala „Europa Christiana”, cu o sesiune preliminară, care va cuprinde prezentarea expoziției aniversare de fotografie „Centenarul Patriarhiei Române. Pagini din istoria presei bisericești”, organizată de Biblioteca Sfântului Sinod.

În continuare, va fi lansat volumul „Catalogul mediatic ortodox - ediția 2025”, care prezintă principalele proiecte mediatice al eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române care funcționează în cadrul unităților și subunităților de cult ortodoxe, organizate potrivit structurii administrative canonice.

„Colocviul național de presă are ca obiectiv marcarea unei legături între instituție, Patriarhia Română, și organismele de presă din ultima sută de ani. Întrucât vom sărbători împlinirea a 20 de ani de la înființarea cotidianului Patriarhiei Române, a Ziarului Lumina, de la 7 februarie 2005, am așezat aceste două tematici în complementaritate. Ziarul Lumina are o legătură deosebită cu instituția Patriarhiei. A fost la început un dar oferit în anul 2005 de Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, către Patriarhul Teoctist, care își sărbătorea ziua de naștere la 7 februarie, când împlinea 90 de ani. A fost un dar simbolic, care după aceea a continuat aici, la București. Ziarul este în prezent cotidianul Patriarhiei Române. Este difuzat în toată țara și poate fi citit și pe site, în varianta online, în toată lumea. Există o tradiție a presei bisericești care face legătura și cu presa românească, bogată și ea în perioada interbelică. Acum există o legătură prin presa scrisă între trecut și viitor, pentru că Ziarul Lumina este un loc de intersectare între presa bisericească tradițională și presa digitală și audio‑vizuală, pentru că în prezent, Publicațiile LUMINA fac parte din Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române. Așadar, colocviul este un omagiu adus jurnaliștilor bisericești din această perioadă de 100 de ani”, ne‑a declarat părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal și directorul Publicațiilor LUMINA.

Vineri, 7 februarie, după sesiunea de deschidere, vor urma două sesiuni de comunicări paralele, împărțite pe trei secțiuni în care vor fi prezentate referate științifice: „Presa bisericească scrisă”; „Presa bisericească audio‑video” și „Presa bisericească online”.

„Temele care vor fi tratate vor marca anumite evenimente, publicații și chipuri de jurnaliști din această perioadă, ceea ce se întâmplă în prezent și mai ales ceea ce se va întâmpla în viitor. Presa bisericească este misionară, slujind instituția eclezială, este o posibilitate de a deschide căi de dialog cu societatea, culturale, educaționale și sociale. Prin aceasta Biserica își împlinește misiunea sa pastorală, culturală și spirituală în societate și prin presa bisericească”, ne‑a mai spus părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu.

În ultima zi, sâmbătă, 8 februarie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” va avea loc o sesiune în plen, urmată de o vizită în redacțiile Radio TRINITAS și TRINITAS TV, precum și la Catedrala Mântuirii Neamului.