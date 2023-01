Comunitatea românească din Spania contribuie la dezvoltarea societăţii

La finalul întrevederii, diplomatul spaniol a oferit o declaraţie de presă în care şi-a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse de Biserica Ortodoxă Română în criza refugiaţilor, subliniind şi rolul important pe care comunitatea românilor îl are în societatea spaniolă. „Am avut o întâlnire frumoasă cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Am discutat probleme care ţin de realităţile cotidiene, inclusiv despre războiul din Ucraina, şi am apreciat eforturile pe care Biserica Ortodoxă Română le face inclusiv din punct de vedere spiritual, prin rugăciunile pe care le înalţă pentru pace, dar şi pentru găsirea de soluţii printr-un dialog care să poată aduce roade. De asemenea, am discutat şi despre numeroasa comunitate românească din Spania, care este bine integrată în societatea spaniolă şi care contribuie destul de mult la dezvoltarea acesteia. Am hotărât să continuăm acest dialog cu Biserica Ortodoxă Română pentru a putea fi de ajutor pentru comunitatea românească din Spania şi pentru a continua bunele relaţii dintre poporul spaniol şi cel român”, a declarat Excelenţa Sa José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, ambasadorul Regatului Spaniei în România.