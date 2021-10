Comuniune liturgică și tradiții în Parohia Ilova

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost în Duminica a 19-a după Rusalii alături de comunitatea Parohiei Ilova din județul Caraș-Severin. Aici, la poalele munţilor Ţarcu, la o distanţă de 20 km sud-est de municipiul Caransebeş, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ce a fost ridicată în anul 1838. Mulți credincioși din localitate au participat la Sfânta Liturghie, dintre care, alături de copii și tineri, la momentul potrivit s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Sfânta slujbă a fost înfrumusețată prin răspunsurile liturgice date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Nu am mai slujit în această parohie Sfânta Liturghie din anul 2013, de aceea am socotit de bine ca, iată, după 8 ani să revenim aici în mijlocul bunilor credincioși ai Parohiei Ilova și să ne rugăm împreună cu părintele paroh și credincioșii care formează această comunitate euharistică, ca Mântuitorul Hristos să ne izbăvească de toate bolile și de toate necazurile care vin asupra noastră. Bucuria a fost deplină astăzi pentru că am văzut o biserică neîncăpătoare, iar copiii au venit îmbrăcați în costume populare, apropiindu-se și de Sfintele Taine, de Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Ierarhul a mai afirmat și faptul că „trebuie să rămânem aproape de biserică pentru că numai aici primim putere de sus, har peste har și binecuvântare, iar Harul lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciunile noastre. Chiar dacă avem slăbiciuni, boli, neputințe, noi să venim la biserică, căci aici primim vindecare, tămăduire și aici ne arvunim viața cea veșnică”.

Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Ilova a fost construită în stil baroc și a fost sfinţită de Mitropolitul Vasile Lăzărescu la 1 octombrie 1950. Pictura murală în ulei a fost realizată de Mihai Popa şi Toma Jurgea în 1854. Restaurări interioare şi exterioare la biserică şi la turn s-au făcut în anii 1895, 1950, 1964 prin jertfa credincioşilor. Reparaţii capitale au fost efectuate în 1974. Pictura în frescă a fost executată de Elvira Dăscălescu în 1978-1980 şi sfinţită în 1994 de Episcopul Emilian Birdaş.