Concert caritabil în biserica Parohiei Parcul Călăraşi

Sâmbătă, 25 iunie, biserica Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală a găzduit un concert susţinut de Corul bărbătesc „Cantus Domini”. Evenimentul a avut un caracter filantropic, participanţii fiind invitaţi la final să contribuie financiar pentru tratamentul Irenei Ecaterina, fiica mezină a părintelui arhidiacon protopsalt Mihail Bucă, diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică, pe lângă sindromul Down de care suferea.

Invitaţii Corului „Cantus Domini” la concert au fost soprana Raluca Neagu, membră a Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, şi baritonul Ioan Alexandru Alexandri. „Ne‑am adunat în biserică pentru a fi alături de Irene Ecaterina, fiica părintelui arhidiacon Mihail Bucă, pe care îl cunoaştem cu toţii. Familia lor are nevoie de ajutorul şi de dragostea noastră. Am fost gazda unui eveniment organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, căruia îi mulţumim şi pe această cale. Sperăm că oamenii care au participat la concert s‑au bucurat de calitatea interpretărilor. La final au mulţumit printr‑un dar oferit unui copil care are nevoie de noi. Dacă pentru familie boala ei reprezintă testul răbdării, pentru noi, toţi ceilalţi, reprezintă testul dragostei”, ne‑a declarat părintele paroh Nicolae Giolu. „Am înălţat rugăciuni către Dumnezeu prin intermediul muzicii de calitate şi împreună cu oamenii care au umplut spaţiul acestei biserici am încercat să contribuim pentru a alina suferinţa micuţei Irene Ecaterina şi a familiei ei”, a spus arhid. Răzvan Constantin Ştefan, dirijorul Corului bărbătesc „Cantus Domini”.

La evenimentul cultural cu scop caritabil au participat părintele protoiereu Marin Comănescu, părintele protoiereu Mihai Cristian Popescu, preoţi de la parohiile învecinate, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi numeroşi credincioşi bucureşteni. Din donaţiile de la finalul concertului şi din colectele organizate de biserica Parohiei Parcul Călăraşi s‑a strâns suma de 32.000 de lei, care a fost virată în contul deschis pe numele fetiţei. De altfel, lăcaşul de cult bucureştean este biserica în care Irene Ecaterina a primit Sfânta Taină a Botezului. Prin organizarea evenimentelor cu caracter filantropic, parohia continuă misiunea preotului‑ctitor, părintele Constantin Sârbu, care a gândit demisolul bisericii drept amvon al faptelor bune în Bariera Vergului acelor vremuri.

A fost pentru prima oară când arhidiaconul Mihail Bucă s‑a aflat în biserica Parohiei Parcul Călăraşi în calitate de spectator, după o serie de concerte caritabile pe care le‑a susţinut de‑a lungul anilor împreună cu Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. Pe lângă actul artistic de care în repetate rânduri s‑a ocupat părintele protopsalt, soţia acestuia, Daniela, se implica de fiecare dată, împreună cu doamnele din comitetul de femei al parohiei, în alegerea cauzei umanitare reprezentate. În aceste zile, ea se află internată împreună cu propriul copil în Secţia de pediatrie a Institutului Clinic Fundeni şi are nevoie de rugăciunile şi sprijinul nostru. Cei care doresc să o ajute în continuare pe Irene Ecaterina pot dona în următoarele conturi deschise la BCR:

Cont RON: RO09RNCB0087171024460002;

Cont EURO: RO79RNCB008717102 4460003;

Cont USD: RO52RNCB 00871771024460004;

beneficiar: Cons­tantin Irene Ecaterina.