Concert caritabil la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Constanța

Joi, 8 iulie, de la ora 19:00, în curtea bisericii de lemn „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Constanţa va avea loc cea de-a patra ediție a Concertului caritabil de vară. În pre­zența Înaltprea­sfinţitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Corala bărbătească „Armonia” a arhiepiscopiei și Taraful Muzica Divertis vor sprijini preoții parohiei pentru ajutorarea lui David, un băiat în vârstă de 7 ani, diagnosticat cu o boală neurodegenerativă musculară numită amiotrofie spinală tip II. Intrarea la concert va fi liberă.

David a fost diagnosticat de la vârsta de 2 ani cu această boală, ea făcându-se simţită încă de la 18 luni. Din cauza unei erori a unei gene, corpului său îi lipseşte o proteină necesară supraviețuirii neuronilor din mușchi, astfel încât mușchii i se atrofiază și sistemul osos se deformează. Primul tratament a apărut în lume în 2017, la doi ani după ce David a primit diagnosticul. Din anul 2018, băiatul a început să primească regulat dozele necesare de tratament pentru a opri progresul bolii, mai întâi în Italia, iar din 2020 şi în România, tratamentul fiind decontat de stat. Cu toate acestea, băiatul rămâne sub supravegherea medicilor din Roma, fiindu-i necesare vizite şi analize regulate. Familia sa are nevoie de fonduri pentru a putea continua lupta pentru sănătatea copilului. Progresele stării de sănătate a lui David sunt minore, dar vizibile, datorându-se unor eforturi considerabile ale lui şi ale familiei de a trece prin şedinţe de kinetoterapie şi de folosire a unor dispozitive medicale de corectare care trebuie schimbate de două ori pe an. Scopul acestui concert caritabil este acela de a-l susţine pe băiat în eforturile sale de a continua lupta acerbă şi costisitoare cu boala, familia sa visând la momentul în care copilul va putea merge din nou.