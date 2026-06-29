Concurs de toacă pentru copii la Micherechi

Data: 29 Iunie 2026

La biserica românească din Micherechi, Ungaria, a avut loc sâmbătă, 27 iunie, un concurs de toacă pentru copiii din localitate și împrejurimi. Concursul a fost organizat de părintele paroh Ionuț Teodor Negrău și de alți credin­cioși și binefăcători din localitate, între care și Maria Márkné Bordaș, ne-a transmis Biroul de presă al Eparhiei ortodoxe româneşti din Ungaria.

La eveniment au participat Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la Școala Generală din Micherechi, precum și maica stareță a Așezământului monahal „Acoperământul Maicii Domnului” de la Centrul eparhial din Giula, stavrofora Irina Rus, care le-a vorbit copiilor despre toacă și a făcut, în fața lor, o mică de­monstrație despre felul în care se bate toaca la mănăstiri. De asemenea, au fost prezenți Gheorghe Cozma, preșe­dintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), și Margareta Tat, primarul Micherechiului.

La concurs au participat circa 10 copii, iar juriul a fost format din Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, părintele protosinghel Visarion Tuderici, maica Irina Rus și profesorul Roșu Szabolcs, din Micherechi. Moderatorul concursului a fost părintele paroh Ionuț Negrău, care a adresat și un cuvânt de bun-venit oaspeților și copiilor concu­renți.

Preasfințitul Părinte Siluan a spus că este o mare binecuvântare pentru o comunitate parohială ca cei mai mici să fie preocupați de astfel de lucruri, ce fac parte din viața Bisericii și sunt atât de importante. De asemenea, o de­monstra­ție de bătut toaca au făcut și câțiva tineri din Micherechi - Iovan Mercedes, Cefan Izabela, Sobolcs și Zoltan Roșu -, care deja știu să bată toaca și au participat la mai multe concursuri de acest fel în România, precum cel de la Victoria, de lângă Brașov, care a constituit modelul de organizare al concursului de la Micherechi. A urmat, rând pe rând, concursul propriu-zis, în care elevii concurenți au bătut toaca în fața juriului și a celorlalți participanți. Aceștia au fost jurizați, iar la sfârșit au primit premii și diplome. Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria a sprijinit acest concurs cu suma de 159.000 de forinți.

Concursul s-a încheiat cu o gustare comună, oferită de organizatori la Centrul parohial din localitate, situat în apropierea bisericii.