Concurs pentru tinerii din Arhiepiscopia Târgoviștei

Data: 19 Feb, 2021

În Arhiepiscopia Târgo­viștei se desfășoară concursul național catehetic „Biserica - familia românilor de pretutindeni”, care se înscrie în seria manifestărilor culturale și edu­caționale dedicate Anului omagial al pas­torației românilor din afara României, în Patriarhia Română.

Concursul catehetic are scopul de a contribui la crearea unor legături sau la înfrățirea între comunitățile din țară și cele din diasporă, prin conștientizarea rolului activ pe care îl are Biserica în viața familiei și a comunității. Sub coordonarea preoților, profesorilor de religie și a altor educatori creștini, echipele parohiale de tineret de la cele 55 de parohii înscrise la concurs realizează proiecte cu caracter cultural-filantropic, în colaborare cu tineri de la parohii ortodoxe din Europa, Asia, Australia, SUA și Canada.

Portofoliile realizate la parohii vor fi evaluate și premiate la protopopiate în perioada 22-30 martie 2021, iar cele mai bune lucrări vor fi selectate pentru o competiție eparhială, la care se vor oferi alte premii. Câștigătorul locului I, la nivelul eparhiei, va fi premiat și la Catedrala Patriarhală din București, în data de 21 mai 2021.

La concursul catehetic de anul trecut, denumit „Iubirea lui Hristos în familia mea”, au participat 775 de tineri, Arhiepiscopia Târ­go­viștei oferindu-le tuturor diplome și premii, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgo­viștei.