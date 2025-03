Conferință duhovnicească dedicată tinerilor în Capitală

La Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău s‑a desfășurat de curând o oră de consiliere cu scopul de a conștientiza tinerii cu privire la traficul de persoane. Evenimentul a făcut parte din proiectul „Anti‑trafficking classes during 2024/2025 for all 9 grade students in all 36 ROC Theological Seminaries in Romania”, inițiat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române și International Orthodox Christian Charities.