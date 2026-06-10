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Constituirea noii Adunări eparhiale a Episcopiei Oradiei

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Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 10 Iunie 2026

La Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea a avut loc sâmbătă, 6 iunie, ședința de constituire a noii Adunări eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, pentru legislatura 2026‑2030.

Lucrările ședinței de constituire a Adunării eparhiale au fost prefațate cu Sfânta Liturghie, săvârşită la Altarul paraclisului de la demisol al Catedralei cu Soare de un sobor de preoţi şi diaconi, urmată de slujba de Te Deum, prezidate de pr. Radu‑Valer Rus, vicar eparhial.

În continuare, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie, care a adresat un cuvânt de bun-venit, s‑a desfăşurat şedinţa de constituire a noii Adunări eparhiale. Cei 30 de membri au fost împărţiţi în cinci comisii permanente de lucru: Comisia administrativ‑bisericească, Comisia culturală şi educaţională, Comisia economică, bugetară şi patrimonială, Comisia social‑filantropică şi Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a propus, iar Adunarea eparhială a aprobat, delegarea a trei membri, un cleric şi doi mireni, din cadrul Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei în Adunarea Naţională Bisericească, cei trei primind fiecare mandatul de reprezentare.

A urmat constituirea Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei şi a avut loc cea dintâi ședință de lucru a acestui organism eparhial executiv, având pe ordinea de zi aspecte administrative ce țin de competența Consiliului eparhial.

În cadrul şedinţei a fost constituit şi noul Consistoriu eparhial, precum şi Consistoriul monahal eparhial. La invitaţia ierarhului, toţi clericii desemnaţi ai celor două consistorii eparhiale au luat parte la şedinţa de constituire a Adunării eparhiale.

La finalul lucrărilor, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat mulţumiri şi felicitări tuturor membrilor aleşi în noua Adunare eparhială.

 

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