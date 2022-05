Consult medical gratuit pentru 90 de persoane din localitatea Fântânele

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale s‑au aflat sâmbătă, 14 mai 2022, în localitatea prahoveană Fântânele, unde au venit în sprijinul a 90 de persoane, care au beneficiat gratuit de consult medical de specialitate. Acțiunea umanitară face parte din campania „Sănătate pentru sate”.

Cele 90 de persoane au fost consultate de medici specialiști în diabet și boli de nutriție, cardiologie, gastroenterologie, ORL, stomatologie și medicină generală. Acțiunea s‑a desfășurat cu sprijinul a 17 voluntari de la Paraclisul Catedralei Naționale, dintre care 12 personal medical și 5 personal auxiliar. „Au venit 12 cadre medicale de diferite specializări, care s‑au dăruit întru totul acestor oameni ce ajung din ce în ce mai greu la un medic specialist. Noi am mai desfășurat campania «Sănătate pentru sate» și în orașul Mizil, la spitalul municipal, care este situat la aproximativ 10 km de localitatea Fântânele și atunci am constatat că erau doar câțiva specialiști, extrem de puțini, la nivel de oraș. Această activitate este foarte utilă pentru oamenii de aici, care se deplasează în cel mai fericit caz până la Ploiești pentru a beneficia de diverse investigații de care au mare nevoie. Unii dintre aceștia necesită să se deplaseze până la București și le este aproape imposibil. Un mare avantaj al campaniei este că vine și în sprijinul persoanelor neasigurate, precum și al celor imobilizate la pat”, ne‑a transmis Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale.

Campania „Sănătate pentru sate” se desfășoară din anul 2015 în baza unui protocol încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv organizarea unor acțiuni medicale cu caracter umanitar. „Este foarte important că am fost astăzi printre acești oameni. Ei ajung cu greu la un medic specialist dat fiind faptul că o programare se obține în aproximativ o lună. Am venit în mijlocul dumnealor pentru a le alina suferința și, în același timp, pentru a le prescrie tratamente de specialitate moderne”, a spus dr. Camelia Sărățeanu, medic specialist gastroenterolog.

Până în prezent, prin campania „Sănătate pentru sate” au fost organizate 77 de acțiuni în judeţele Ilfov, Prahova, Maramureş, Argeş, Călăraşi și Giurgiu, beneficiind de ajutor aproximativ 9.400 de persoane.