Copii de la parohii timișene la o tabără în județul Arad

Data: 11 Aug, 2021

În perioada 26-30 iulie 2021 s-a desfășurat tabăra „Frumusețea prieteniei în suflet de copil” la Centrul de Agrement Casoaia, județul Arad. Prin colaborarea dintre două parohii vecine din județul Timiș, Comloșul Mare și Gottlob, au participat la tabără peste 80 de copii, alături de cadrele didactice însoțitoare și de reprezentanții părinților. Coordonatorii proiectului au fost preotul Călin Cojocaru din Parohia Comloșul Mare și preotul Cosmin Chiroiu din Parohia Gottlob, se arată pe site-ul mitro­polia-ba­na­tu­lui.ro.

Prin grija organizatorilor, copiii și tinerii au vizitat mănăstirile Hodoș Bodrog și Gai ­din județul Arad, unde au petrecut momen­te du­hov­nicești. „În acest an a avut loc cea de-a 4-a ediție a taberei , la care au participat 50 de copii de la Ansamblul Folcloric Iorgovanul - Comloșul Mare și premianții de la clasele gimnaziale ale școlii noastre. Mulțumim primarului Ovidiu Ștefănescu, care a făcut tot ce este posibil ca și anul acesta copiii să meargă în tabără. De asemenea, mulțumim și directoarei Adela Belu, educatoarelor Claudia Cojocaru, Paula Maria Hriscu și Dana Teregan, care au însoțit copiii și i-au supravegheat atent în această perioadă”, a precizat preotul paroh Călin Cojocaru de la Parohia Comloșul Mare.

În cadrul acestei acțiuni au participat copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 și 20 de ani, fiind o tabără bine organizată, în care aceștia au desfășurat diferite activități și au interac­ționat și interrelaționat foarte bine. În pofida diferenței de vârstă existentă, copiii au interac­ționat excelent. Au fost antrenați în diferite activități precum jocuri la piscină, accesul la parcul de aventuri, tiroliana, concursul cu arcul, dansuri populare, moderne, vizitarea parcului de sculptură în piatră, jocuri comune în cadrul taberei (fotbal, tenis de masă) și participarea tuturor la focul de tabără din ultima seară.

„În acest an am hotărât să participăm împreună cu vecinii noștri de la Comloșul Mare la această frumoasă tabără, de care s-au bucurat 80 de copii și tineri. Aceștia au trebuit să uite pentru 5 zile de ceea ce au acasă și să se adapteze la condițiile de cazare și de masă dintr-un centru de agrement. Aici au stat împreună și au împărțit cu alți copii utilitățile din tabără. Cu toate acestea, am reușit să-i facem pe copii să relaționeze bine, indiferent de vârstă. Mulțumim celor care ne-au ajutat să organizăm această tabără, prietenilor copiilor din sat, care ne-au susținut, învățătoarei Mihaela Chiroiu și Roxanei Chelmu, reprezentanta părinților în această tabără, care s-au ocupat de supravegherea copiilor, și nu în ultimul rând Primăriei din Lenauheim, care ne-a ajutat cu transportul copiilor”, a specificat preotul paroh Cosmin Chiroiu de la Parohia Gottlob.