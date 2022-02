Daruri pentru 32 de familii din partea voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat joi, 24 februarie 2022, o nouă acțiune social‑filantropică în care au oferit pachete cu produse alimentare de strictă necesitate pentru 32 de familii din trei localități din județele Ilfov și Prahova. Acțiunea face parte din campania „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!”

Ajutorul oferit de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale a fost îndreptat către familiile fără posibilități materiale din localitățile Balta Doamnei și Curcubeu din județul Prahova, precum și din localitatea Balta Neagră din județul Ilfov, ne‑a transmis Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor.

„Prin această acțiune am sprijinit bătrâni singuri, familii numeroase, dar și persoane care aveau grave probleme de sănătate. Aceste persoane ne‑au fost indicate de preoții parohi. Contează foarte mult pentru aceștia orice gest mic. Într‑una din localități, pe o fetiță dintr‑o familie defavorizată, pe care o sprijinim de mai mulți ani, am găsit‑o de data aceasta suferind de o afecțiune dermatologică severă, posibil contagioasă, din cauza căreia nici măcar nu mai putea frecventa școala de mai bine de trei luni. Am luat legătura cu medic dermatolog pentru a o sprijini. Pe lângă alimentele oferite familiei respective, i‑am ajutat și financiar pentru a procura medicamentele necesare pentru cea mică. Este important ca oamenii să conștientizeze că Biserica le este întotdeauna alături, că numai cu sprijinul Milostivului Dumnezeu putem să mergem mai departe. Noi nu facem decât să le arătăm celor la care mergem toată dragostea noastră creștinească”, a precizat Dănuț Prună.

Campaniile de ajutorare organizate de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale vin în completarea acțiunilor social-filantropice desfășurate de parohii.

De la începutul pandemiei și până în prezent, voluntarii au desfășurat peste 437 de activități social‑filantropice în 22 județe ale țării, ajutând 8.900 de familii cu posibilități materiale reduse.

Toate acțiunile acestora se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sub coordonarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru.