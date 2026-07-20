Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Duminica a 7‑a după Rusalii la Catedrala Voievodală din Buzău

Duminica a 7‑a după Rusalii la Catedrala Voievodală din Buzău

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 20 Iulie 2026

Duminica a 7‑a după Rusalii, închinată Sfinților Părinți de la Sinodul al IV‑lea Ecumenic, i‑a reunit în rugăciune pe credincioșii veniți la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial din Buzău, pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Împreună cu ierarhul Buzăului și Vrancei au slujit opt clerici.

În predica referitoare la fragmentul evanghelic al acestei duminici (Matei 9, 27‑35), Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat că minunile săvârșite de Mântuitorul au fost rodul conlucrării dintre harul dumnezeiesc și credința celor care I‑au cerut ajutorul. Înaltpreasfinția Sa a arătat că vindecarea celor doi orbi și a unui mut demonizat din Capernaum este o dovadă a puterii credinței în Domnul Hristos, Care răspunde rugăciunii rostite cu nădejde și smerenie. Totodată, chiriarhul a explicat că Sfinții Părinți întruniți la Sinodul al IV‑lea Ecumenic, desfășurat la Calcedon în anul 451, au formulat învățătura ortodoxă despre Persoana Mântuitorului Iisus Hristos și cele două firi ale Sale - dumnezeiască și omenească -, având un rol esențial în apărarea și păstrarea nealterată a adevărului de credință al Bisericii.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de psalții Catedralei Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” și de membrii Corului psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei. 

 

Citeşte mai multe despre:   Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri