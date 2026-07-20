Duminica a 7‑a după Rusalii la Catedrala Voievodală din Buzău

Duminica a 7‑a după Rusalii, închinată Sfinților Părinți de la Sinodul al IV‑lea Ecumenic, i‑a reunit în rugăciune pe credincioșii veniți la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial din Buzău, pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Împreună cu ierarhul Buzăului și Vrancei au slujit opt clerici.

În predica referitoare la fragmentul evanghelic al acestei duminici (Matei 9, 27‑35), Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat că minunile săvârșite de Mântuitorul au fost rodul conlucrării dintre harul dumnezeiesc și credința celor care I‑au cerut ajutorul. Înaltpreasfinția Sa a arătat că vindecarea celor doi orbi și a unui mut demonizat din Capernaum este o dovadă a puterii credinței în Domnul Hristos, Care răspunde rugăciunii rostite cu nădejde și smerenie. Totodată, chiriarhul a explicat că Sfinții Părinți întruniți la Sinodul al IV‑lea Ecumenic, desfășurat la Calcedon în anul 451, au formulat învățătura ortodoxă despre Persoana Mântuitorului Iisus Hristos și cele două firi ale Sale - dumnezeiască și omenească -, având un rol esențial în apărarea și păstrarea nealterată a adevărului de credință al Bisericii.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de psalții Catedralei Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” și de membrii Corului psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.