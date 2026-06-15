Duminica Sfinţilor Români în Parohia Mărăcineni II

În Duminica Sfinților Români, 14 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a făcut un popas de rugăciune în Parohia Mărăcineni II, judeţul Buzău.

Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială aflată sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu un sobor de șase clerici: pr. Georgian Chioreanu, consilier eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protopop al Protoieriei Buzău I; pr. paroh Ciprian Preda; pr. Marian Ion, slujitor la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Buzău; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În omilia rostită, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat semnificația Duminicii a 2‑a după Rusalii, arătând că această zi este închinată nu doar sfinților odrăsliți de neamul românesc, ci și celor de o altă obârșie, dar care și‑au sfințit viața pe pământul țării noastre. Ierarhul a explicat că sfințenia transcende originea etnică și timpul istoric, deoarece toți cei care au dobândit cununa veșniciei aparțin aceleiași Biserici a lui Hristos, „una, sfântă, sobornicească și apostolească”. Pornind de la chemarea la apostolat a primilor ucenici, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că fiecare creștin este chemat la mărturisirea dreptei credințe și la desăvârșire, prin participarea la viața Bisericii și prin lucrarea harului Sfintelor Taine. Totodată, i‑a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în credința ortodoxă moștenită de la înaintași, urmând exemplul sfinților români și al tuturor sfinților de pretutindeni.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.