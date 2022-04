Episcopul ortodox român din Ungaria a vorbit cu credincioșii mehedințeni

Data: 04 Apr, 2022

Catedrala Episcopală din Drobeta‑Turnu Severin a găzduit duminică, 3 aprilie, o conferință duhovnicească, prilejuită de declararea lunii martie ca „Lună pentru viaţă”. Invitatul serii a fost Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a vorbit celor prezenţi despre „Purtarea crucii în viaţa familiei creştine”, se arată pe site‑ul episcopiaseverinului.ro.

„Tema pe care am decis să o abordez se referă în principal la importanţa credinţei în viaţa de familie. Dacă credinţa este importantă pentru fiecare dintre noi şi fiecare creştin trebuie să îşi găsească această cale a întâlnirii personale şi a relaţiei pe care trebuie să o dezvolte cu Hristos, am cosiderat că acest lucru este important şi în viaţa de familie unde cei doi se formează într‑un anumit mediu şi participă cu regularitate la sfintele slujbe, au un părinte duhovnicesc şi se străduiesc să îşi păstreze aceste rânduieli şi acasă. Un alt lucru important care se întâmplă în familie şi care are o oarecare asemănare şi cu viaţa din mănăstire este această delicateţe şi străduinţă a fiecăruia dintre soţi de a renunţa la propriile lor preocupări şi la egoism”, a spus ierarhul.