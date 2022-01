Episcopul Tulcii s-a întâlnit cu preoții la început de an

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a întâlnit marți, 11 ianuarie 2022, în sala de ședințe a Centrului eparhial cu preoții parohi din municipiul Tulcea. Cu acest prilej, I‑au mulțumit lui Dumnezeu pentru realizările duhovnicești și administrative din anul 2021 și s‑au rugat pentru binecuvântarea noului an.

La prima întâlnire din acest an a preoților parohi din municipiul Tulcea au participat preoți consilieri și inspectori de la Centrul eparhial, informează TRINITAS TV.

La finalul momentului festiv, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța unor astfel de întâlniri, îndemnându‑i pe cei prezenți să aibă aceeași râvnă în îndeplinirea proiectelor propuse în acest an. „A devenit o frumoasă tradiție ca la început de an să ne întrunim pentru a‑I mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra tuturor în anul care s‑a încheiat și, în același timp, să‑L rugăm smerit să ne ajute în continuare. Este un an în care trebuie să înmulțim atât rugăciunea, cât și fapta cea bună, dar și lucrul de obște în folosul semenilor în așa fel încât să arătăm că Îi slujim lui Dumnezeu prin slujirea semenilor”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Visarion.

„Întotdeauna este o bucurie să ne întâlnim cu ierarhul nostru și îi mulțumim pentru invitația pe care ne‑a făcut‑o. Totodată, ne dorim să ne ridicăm la așteptările pe care credincioșii le au de la noi. Această întâlnire nu poate fi decât de bun augur și ne dorim ca în noul an să creștem duhovnicește și să ducem la bun sfârșit proiectele propuse”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele paroh Ionuț Raul Grosu de la Parohia „Sfântul Gheorghe” din Tulcea.

În cadrul întâlnirii au fost propuse activități care să fie desfășurate de parohiile tulcene în concordanță cu Anul omagial și Anul comemorativ 2022.