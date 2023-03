Etapa județeană a Olimpiadei de Religie la Sibiu

Peste 130 de elevi de la școli și licee din județul Sibiu au participat sâmbătă, 18 martie, la Olimpiada de Religie. Elevii sibieni au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Concursul a fost organizat în cadrul Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu. Alături de ierarh s-au aflat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, prof. Emilian-Marius Novac, inspectorul de Religie al judeţului Sibiu, prof. Gabriela Frăţilă, inspectorul de învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, dr. Sorin Joantă, directorul Colegiului Național „Octavian Goga”, prof. Nicoleta Elena Maier, dascălii de religie şi cadrele didactice din comitetul de organizare, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de binecuvântare, IPS Părinte Mitropolit Laurențiu i-a felicitat pe elevii olimpici și i-a îndemnat să-și îmbogățească mereu cunoștințele de Religie.

„Ne bucurăm foarte mult că voi ați ales să veniți și să răspundeți la un chestionar sau să tratați o temă, care este diferită de toate temele, din toate materialele pe care le avem noi, deoarece vizează sufletul nostru. Sunteți deja olimpici prin participare la Olimpiadă. Cei care veți ajunge mai departe, veți prețui și veți onora instituția aceasta, care este dumnezeiască și omenească, Biserica din care facem parte cu toții. Sunteți o bucurie pentru părinții voștri, pentru noi cei care reprezentăm Biserica și în același timp Școala. Vă doresc succes, vă binecuvântez și mă bucur foarte mult când văd pe fața voastră această dorință de a intra în dialog cu Dumnezeu într-o altă formă, căci dacă ești în dialog cu Dumnezeu acasă, prin rugăciune, și dimineața, și la amiază, și seara, poți să vorbești despre Dumnezeu” a transmis ierahul.

Daruri pentru elevi

Olimpiada județeană de Religie de la Sibiu a adunat elevi de la clasa a V-a, până la clasa a XII-a. Dascălii de Religie și reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu au apreciat pregătirea lor la această disciplină. Inspectorul școlar general, prof. Emilian Marius Novac, i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, iar mai apoi a transmis un mesaj elevilor, dascălilor, dar și părinților:

„Anul trecut am fost gazdele Olimpiadei Naționale de Religie și ne-am bucurat, de asemenea, că am putut să găzduim în bune condiții acest eveniment național. Și de data aceasta copiii noștri participă în număr mare și am văzut pe fețele lor frumusețe și dorința de a da tot ce au mai bun în acest frumos concurs care este Olimpiada de Religie. În numele Inspectoratului Școlar Județean Sibiu le urez mult succes tuturor și să sperăm că dintre acești copii ai noștri vor fi viitorii olimpici și la faza națională din acest an”, a spus insp. Emilian Marius Novac.

Elevii au primit iconițe, cărți de rugăciune și alte daruri din partea ierarhului. De asemenea, cei care vor participa la etapa națională vor fi premiați în mod special de Arhiepiscopia Sibiului.