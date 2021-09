Excursie pentru persoane cu deficiențe de auz din Buzău

Data: 19 Sep, 2021

Sectorul cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, prin Biroul catehizare, învăță­mânt și activități cu tineretul, a organizat joi, 16 septembrie, o excursie pe Valea Prahovei pentru 20 de beneficiari, tineri din cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive din Buzău și credincioși surzi care participă la slujbele religioase de la Paraclisul „Sfântul Meletie” din Buzău, oficiate în limbajul mimico-gestual, însoțiți de ostenitori de la Centrul eparhial.

„Primul popas duhovnicesc pe care l-am făcut a fost la Mănăstirea Ghighiu, unde ne-am închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Siriaca». După ce am gustat din apa izvorului tămăduitor din incinta ansamblului monahal, am pornit spre cel de-al doilea obiectiv al excursiei noastre - Castelul Cantacuzino din Bușteni. Am ajuns apoi la Mănăstirea Caraiman. După ce ne-am închinat în biserica mică a mănăstirii, cu hramul «Acoperământul Maicii Domnului», am luat prânzul. În continuare, ne-am îndreptat pașii către unul dintre cele mai frumoase castele pe care România le deține, acesta fiind și unic la vremea când s-a construit, Castelul Peleș. Ultimul răgaz duhovnicesc a fost la Mănăstirea Sinaia, ctitorită de marele spătar Mihai Cantacuzino”, ne-a transmis preotul Dan Necula, inspector eparhial al Arhi­episcopiei Buzăului și Vrancei.