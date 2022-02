Hramul Bisericii „Sfântul Haralambie” din Iași

Biserica „Sfântul Haralambie” din Iași s‑a aflat, în în perioada 7‑10 februarie, în sărbătoare, în fiecare zi având loc diferite evenimente, menite să marcheze prăznuirea ocrotitorului lăcașului de închinăciune.

„Luni am avut simpozionul online intitulat «Sfântul Haralambie, pildă de jertfire și bucurie», eveniment la care i-am avut invitați pe Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, pe Simona Elena Vrânceanu de la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, și pe managerul Spitalului de Boli Infecțioase «Sfânta Parascheva» din Iași, dr. Emanuel Florin Roșu. Marți am mutat accentul pe rugăciunea pentru cei aflați în suferință. Am săvârșit Sfințirea apei și Sfântul Maslu pentru toți cei care sunt bolnavi în spitale. De asemenea, am oferit pacienților și personalului 500 de porții de hrană. Miercuri am săvârșit Paraclisul Sfântului, am scos racla cu sfintele moaște în baldachinul exterior pentru închinarea credincioșilor. Am continuat cu Vecernia, Litia și Acatistul, iar a doua zi, Liturghia și pomenirea ctitorilor. În această perioadă, am oferit pachete cu hrană, dar și ceai și cafea celor care au venit la biserică”, a declarat părintele paroh Radu Brânză.